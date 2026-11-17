Российские военные поразили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

Как уточнили в Минобороны, российские войска применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники. Целями стали предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса) Украины, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В Одесской области удары затронули сразу несколько объектов. В порту Измаил была поражена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения. Кроме того, на морском переходе поразили сухогруз, который вез военные грузы в Черноморск.

Помимо портовой инфраструктуры, российское ведомство заявило о поражении украинских предприятий, связанных с производством ракет и беспилотников.

В Днепропетровской области ведомство сообщило о поражении Южного машиностроительного завода имени Макарова в Днепре и предприятия в Павлограде, которое производило твердое ракетное топливо, пороха и комплектующие для ряда украинских ракет.

Кроме того, удары пришлись по электроподстанции ПС-330 в Днепропетровске и ТЭЦ-5 в Харькове. Минобороны заявило, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия ВПК и военные объекты.

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