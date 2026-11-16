Автомобильное движение по Крымскому мосту остановили после атаки

После атаки украинских беспилотников на инфраструктуру Крымского моста движение автомобилей временно приостановлено. В Минтрансе уточнили, что на объекте продолжаются восстановительные работы. Специалисты также оценивают возможность запуска автомобильного движения в реверсивном режиме. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

При этом железнодорожное движение уже восстановлено, однако четыре пассажирских поезда «Таврия» следуют с опозданием. Об этом сообщили в Минтрансе России и компании «Гранд Сервис Экспресс».

В компании предупредили, что продолжительность задержек может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления новых данных.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя произошедшее, сообщил, что находится на связи с главой Крыма, передает ТАСС. Он призвал жителей сохранять спокойствие и скорректировать планы на поездки за пределы полуострова как минимум до середины дня.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ограничения на автомобильной части моста будут действовать ориентировочно до середины дня. По его словам, для устранения последствий происшествия задействованы необходимые службы, в Керчи организована работа оперативного штаба.

Аксенов, в свою очередь, отметил, что держит ситуацию на личном контроле, и попросил жителей и гостей региона доверять исключительно официальным источникам информации.

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