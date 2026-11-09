Развел костер, угнал пожарную машину и угрожал полицейским: на Ставрополье задержали дебошира

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 17 0

Мужчина оказался неоднократно судим.

На Ставрополье мужчина угнал спецтехнику и напал на полицию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

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На Ставрополье дебошир угнал пожарную машину, пока сотрудники МЧС тушили костер

В Новоалександровске Ставропольского края 47-летний мужчина угнал служебный транспорт спасателей прямо во время тушения разведенного им костра.

Как выяснил 5-tv.ru, пожарные прибыли к дому мужчины для тушения разведенного им костра. Пока спасатели ликвидировали возгорание, злоумышленник сел за руль их служебного автомобиля и скрылся с места происшествия.

Угонщика удалось остановить инспекторам ДПС. Однако мужчина отказался выходить из кабины и оказал активное сопротивление: он достал нож и начал угрожать полицейским. В итоге дебошира задержали. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Желание избежать ответственности порой толкает людей на еще более абсурдные и нелепые поступки. В конце сентября в Красноярском крае мужчина «угнал» собственный автомобиль, чтобы скрыть факт вождения в нетрезвом виде. В итоге на него завели уголовное дело за ложный донос, а также привлекли к ответственности за оставление места аварии и лишили прав.

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