«Значение и символизм трудно переоценить»: Ушаков о предстоящей трехсторонней встрече

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Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

При подготовке все участники приняли решение учитывать опыт истории взаимодействия стран во Второй мировой войне и их общий вклад в создание ООН.

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина, Си и Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ушаков рассказал о предстоящей трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС

Будущие переговоры в трехстороннем формате между президентом России Владимиром Путиным, лидером КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите АТЭС способны серьезно повлиять на мировую ситуацию. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина. И значение, и символизм этой встречи трудно переоценить. Это первый контакт в таком формате», — отметил Ушаков на брифинге.

Ушаков сообщил, что при подготовке трехсторонней встречи все участники приняли решение учитывать опыт истории взаимодействия стран во Второй мировой войне и их общий вклад в создание ООН.

Помощник российского президента выразил уверенность в том, что будущие переговоры могут заметно изменить мировую обстановку. Он подчеркнул, что в большинстве стран их проведение воспринимают с одобрением, хотя недовольные тоже есть. Сейчас стороны согласовывают повестку и текст общего заявления.

Также готовятся к отдельной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТЭС. Помощник президента добавил, что главные темы будущих переговоров рассматривали во время приезда в столицу американских представителей Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. Некоторые вопросы уже согласовали — включая урегулирование конфликта на Украине, предложения США, а также российские идеи и инициативы.

Напомним, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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