В Москве погиб подросток, упав в вентиляционную шахту на стройке. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем официальном Telegram-канале.

«Хорошевская межрайонная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью подростка», — сказано в публикации ведомства.

По предварительным данным, два подростка поднялись на крышу строительного объекта в 3-м Силикатном проезде. В результате один из мальчиков упал в вентиляционную шахту. От полученных травм 15-летний школьник скончался на месте.

Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 16-летний подросток провалился в шахту лифта с десятого этажа недостроенного жилого комплекса в Екатеринбурге. Во время прогулки мальчик также решил пробраться на стройку. Он выжил. После падения ребенок смог самостоятельно позвонить в скорую. Медики, прибывшие на место вызова, госпитализировали его в реанимацию. У него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

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