Устный экзамен по истории для девятиклассников: как будет проходить и что важно знать
На горячую линию Рособрнадзора уже поступает много вопросов о том, в каком виде пройдет испытание.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Девятиклассники впервые сдадут обязательный устный экзамен по истории в 2028 год
Девятиклассникам предстоит сдавать обязательный устный экзамен по истории весной 2028 года. Испытание пройдет в школе, где учатся ребята. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной Всероссийской встрече с родителями школьников, которая состоялась в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По словам главы ведомства, родители уже активно интересуются предстоящей аттестацией. На горячую линию Рособрнадзора поступает много вопросов о том, как будет проходить испытание и к чему готовиться школьникам.
«В этом году этот экзамен проводится не будет. Проведение экзамена запланировано только на весну 2028 года. Устный экзамен будет проходить в „своей“ школе», — пояснил Музаев.
Порядок, правила и демонстрационные варианты заданий будут опубликованы до 1 сентября 2027 года.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести для девятиклассников устный зачет по обществознанию. По его мнению, такую проверку знаний следует проводить вместе с испытанием по истории.
Гриб считает, что эти предметы тесно связаны, поскольку для понимания исторических процессов необходимы базовые знания о праве. Включение в аттестацию вопросов о Конституции и основных законах, по его мнению, поможет повысить юридическую грамотность подростков. Кроме того, такой формат может стать ориентиром для школьников, которые планируют в дальнейшем поступать на юридические специальности.
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