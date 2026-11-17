Дэниел Крейг возненавидел роль Джеймса Бонда из-за давления

Резкие высказывания Дэниела Крейга о работе над фильмами о Джеймсе Бонде вновь привлекли внимание после назначения Роберта Паттинсона на роль агента 007. Британский актер неоднократно признавался, что мировая слава обернулась серьезным испытанием, а после очередных съемок он даже не хотел слышать о возвращении во франшизу.

Крейг играл Бонда на протяжении 15 лет, снявшись в пяти фильмах. Его история началась с «Казино Рояль» в 2006 году и завершилась картиной «Не время умирать» в 2021-м.

Однако за эффектными погонями, дорогими автомобилями и безупречными костюмами скрывалась работа, которую актер далеко не всегда вспоминал с удовольствием. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

«Лучше умереть»: почему Крейг не хотел возвращаться

Одно из самых скандальных заявлений прозвучало в 2015 году, вскоре после окончания съемок фильма «007: Спектр». В интервью Time Out журналист спросил Крейга, представляет ли он себя в еще одной картине о Бонде.

«Сейчас? Лучше умереть», — ответил актер.

Крейг пояснил, что в тот момент не испытывал ни малейшего желания возвращаться к образу секретного агента.

«Нет, не сейчас. Совсем нет. На данный момент я с этим закончил. Между нами все кончено. Все, чего я хочу, — двигаться дальше», — заявил он.

Столь резкая реакция была связана с истощением после напряженного съемочного процесса. Работа над «Спектром» заняла около восьми месяцев и проходила сразу в нескольких странах.

Актер рассказывал, что после завершения съемок мечтал только об отпуске и возможности наконец перестать думать о работе. Когда его спросили, что могло бы заставить его еще раз сыграть Бонда, Крейг ответил предельно откровенно:

«Если бы я снялся в еще одном фильме о Бонде, то только ради денег», — отметил актер.

Впрочем, спустя несколько лет артист все-таки согласился вернуться во франшизу.

«Это было настоящее дерьмовое шоу»: что произошло на съемках

Особенно тяжелым для Крейга оказался фильм «Квант милосердия», вышедший в 2008 году. В интервью Empire актер не стал подбирать мягких выражений, вспоминая работу над картиной.

«Проблема с „Квантом милосердия“ заключалась в том, что это было, мягко говоря, настоящее дерьмовое шоу», — признался он.

По словам Крейга, после первого фильма давление стало настолько сильным, что он перестал чувствовать прежнюю свободу на съемочной площадке.

«На меня навалилась вся тяжесть происходящего, и, думаю, из-за этого я замкнулся в себе», — объяснил артист.

В отличие от дебютного «Казино Рояль», продолжение пришлось создавать в условиях огромных ожиданий.

Зрители и продюсеры рассчитывали на новый успех, а сам Крейг понимал, что теперь отвечает за судьбу одной из самых знаменитых кинофраншиз.

«Я оплакивал актера, которым был»: как слава изменила Крейга

Исполнитель роли агента 007 признавался, что после «Казино Рояль» начал иначе воспринимать собственную профессию. Когда журналист Empire спросил, изменил ли его Джеймс Бонд как актера, Крейг ответил утвердительно.

«Какое-то время я оплакивал того актера, которым был во время „Казино Рояль“, потому что тогда я еще многого не понимал», — рассказал он.

По словам артиста, до выхода фильма ему удавалось не задумываться о масштабах будущего успеха. Но после премьеры ситуация изменилась.

«Я просто не выдержал давления», — признался Крейг.

Актер объяснил, что огромная популярность оказалась одновременно подарком и испытанием.

«Ты снимаешься в фильме, добиваешься успеха и думаешь: „Вот черт“. Это палка о двух концах», — говорил он.

Крейг даже предположил, что его дальнейшая карьера могла бы сложиться иначе, если бы «Казино Рояль» провалился. По словам артиста, в таком случае он просто продолжил бы сниматься в других проектах, не испытывая постоянной необходимости оправдывать ожидания поклонников. Однако фильм стал хитом, а вместе с популярностью пришла огромная ответственность.

Почему актеру было тяжело даже носить костюм Бонда

Не меньшее раздражение у Крейга вызывали требования к внешности персонажа. В интервью Time Out он рассказывал, что образ агента 007 предполагает постоянный контроль над собой — от физической формы до походки и манеры держаться.

«Лучшая актерская игра получается, когда не думаешь о внешней стороне. А с Бондом все наоборот», — объяснял артист.

По его словам, актеру приходилось уделять огромное внимание тому, как его герой выглядит в кадре.

«Я понимаю, что важно, как Бонд носит костюм и входит в комнату. Но как актер я не хочу постоянно думать о своей внешности», — признавался Крейг.

При этом он отмечал, что подобное противоречие заложено в самом образе супершпиона: Бонд должен выглядеть безупречно, одновременно создавая впечатление человека, которому совершенно безразлично чужое мнение.

Актер также признавался, что из-за повышенного внимания перестал читать посты о себе в интернете. По мнению Крейга, постоянное изучение комментариев поклонников способно сделать знаменитого человека чрезмерно подозрительным и помешать творчеству.

«Буду невероятно зол»: как Крейг говорил о своем преемнике

Несмотря на многолетнюю усталость, актер не скрывал, что расставаться с образом Бонда ему будет непросто. Накануне выхода фильма «Не время умирать» в 2021 году Крейг появился в шоу Грэма Нортона.

Тогда его спросили, как он отреагирует на появление нового исполнителя роли агента 007.

«Наверное, я буду невероятно обижен, когда мое место займет кто-то другой», — пошутил артист.

Так Крейг дал понять, что за годы работы успел сильно привязаться к персонажу, несмотря на все трудности. После выхода последнего фильма актер окончательно завершил свое участие во франшизе. Но еще раньше он успел оставить довольно жесткое напутствие будущему Бонду.

Какой совет Дэниел Крейг дал следующему Джеймсу Бонду

В интервью Time Out Крейга спросили, что он сказал бы актеру, которому предложат сыграть агента 007.

«Во-первых, это твое решение. Не слушай никого другого. В конечном счете выбирать придется тебе», — ответил он.

Второй совет оказался значительно короче.

«И не облажайся!» — заявил Крейг.

Актер подчеркнул, что фильмы такого масштаба снимают нечасто, поэтому исполнитель главной роли обязан приложить максимум усилий.

«Выкладывайся. Используй эту возможность. Заставь себя сделать все, на что способен. Это того стоит, ведь это Джеймс Бонд», — объяснил артист.

Сможет ли Паттинсон выдержать испытание славой

Amazon MGM Studios 16 ноября объявила, что новым Джеймсом Бондом станет 40-летний Роберт Паттинсон. Актер известен благодаря «Сумеркам», «Бэтмену», «Доводу» и другим крупным проектам. При этом после успеха вампирской саги он долгое время предпочитал независимое кино, снимаясь в фильмах «Хорошее время», «Маяк» и «Микки 17».

Паттинсон уже сталкивался с пристальным вниманием поклонников и критикой при утверждении на знаменитые роли. Однако новая бондиана станет для него отдельным испытанием. Каждый следующий исполнитель агента 007 неизбежно сталкивается со сравнениями с предшественниками.

Сам Паттинсон воспринял назначение с энтузиазмом и назвал приглашение исполнить роль легендарного шпиона огромной честью. Новый фильм снимет режиссер Дени Вильнев, а сценарий напишет Стивен Найт.

При этом слова Крейга, произнесенные много лет назад, сегодня звучат особенно актуально. Ведь за ролью одного из самых популярных персонажей мирового кинематографа скрываются не только слава и высокие гонорары, но и многолетнее давление.

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