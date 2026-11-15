Рэдклифф раскрыл причину своих съемок в семейном кино после рождения ребенка

Дэниел Рэдклифф: после рождения сына я снимаюсь в том, что ему будет интересно

Актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, признался, что стал с большим удовольствием браться за анимационные и семейные проекты после того, как впервые стал отцом.

На мировой премьере своего нового проекта — анимационного фильма Netflix «Steps» — 37-летний артист в интервью People рассказал, почему ему так нравится работать над озвучкой.

По словам Рэдклиффа, это «действительно очень весело». Однако главная причина его выбора кроется в отцовстве.

«Мне нравится снимать фильмы, которые в итоге сможет увидеть мой ребенок. Пока не совсем, но скоро», — поделился он.

Актер также пошутил, что пока не знает, как объяснить трехлетнему сыну свою профессию. По его словам, рассказать о работе полицейского или врача легко, а вот с актерством сложнее.

«Мы рассказываем истории, как твои книги. Мы как бы разыгрываем твои истории», — сказал актер.

Рэдклифф признался, что надеется сохранять неведение сына о своей славе как можно дольше.

В новом мультфильме, который предлагает свежий взгляд на классическую историю Золушки, актер озвучил принца. Картина смещает фокус с любимой принцессы на ее якобы злых сводных сестер. Рассуждая о том, почему эта сказка остается вечной, Рэдклифф отметил, что Золушка — аутсайдер, за которого исторически переживают зрители.

«Если можно найти новый путь к истории, это всегда может вдохновить», — добавил он.

Дэниел Рэдклифф состоит в отношениях с американской актрисой Эрин Дарк с 2012 года, когда они познакомились на съемках фильма «Убей своих любимых». Пара узаконила отношения в 2020 году. В апреле 2023 года у них родился сын. Звезда «Гарри Поттера» предпочитает держать подробности личной жизни в тайне, поэтому имя мальчика долгое время не раскрывалось публике официально.

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