Лерчек раскритиковали за рекламу после помилования

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, едва успела вернуться в социальные сети после помилования, как столкнулась с критикой. Пользователей возмутила рекламная публикация в профиле Лерчек.

В описании своего блога Чекалина написала, что теперь здесь будет рассказывать о «пути исцеления от рака».

«Мне было очень жаль Лерчек ровно до первой же рекламы в первый день после помилования», — написала блогер.

В комментариях также появились язвительные предположения о том, что блогер начнет продавать курсы о том, как исцелиться от рака. При этом нашлись и те, кто поддержал Валерию и пожелал ей справиться с болезнью.

Ранее Чекалина рассказывала о своем финансовом положении в интервью телеканалу «Москва 24». По ее словам, она полностью погасила налоговые задолженности, перечислив в бюджет более 700 миллионов рублей.

Однако после вынесения приговора ей также назначили штраф почти в 763 миллиона рублей.

«У меня был штраф, который я не знала, как заплатить. Был запрет на ведение соцсетей с целью получения дохода. Это было для меня нереально, потому что с раком я не могу пойти работать. Мне нужно сфокусироваться на том, чтобы найти деньги на лечение», — поделилась Чекалина.

Одной из главных задач для блогера остается поездка в Китай. Там она рассчитывает пройти CAR-T-клеточную терапию. Рассмотреть этот метод ей предложил один из московских врачей. Дополнительным поводом стала история знакомой, родственница которой проходила лечение в китайской клинике и, по словам Валерии, добилась положительного результата. Медицинское учреждение уже направило Чекалиной официальное приглашение.

Изначально блогер рассчитывала отправиться за границу еще в начале ноября, но судебные разбирательства и связанные с ними ограничения помешали планам. После помилования и получения загранпаспорта это препятствие удалось устранить. Однако точная дата поездки пока не определена: семье еще предстоит решить вопрос с оплатой лечения.

«Это мой шанс раз и навсегда победить рак, а не каждые две недели делать химиотерапию с последствиями в виде кровотечений и просто выживать этот оставшийся период», — объяснила многодетная мать.

Перед началом терапии Валерии необходимо пройти обследование. Затем у нее возьмут кровь для подготовки индивидуального препарата. Сама Чекалина объяснила процедуру так, что после введения подготовленного средства собственные лейкоциты организма должны атаковать раковые клетки. Врачи будут наблюдать за реакцией организма и возможными побочными эффектами.

В поездку блогер отправится вместе с аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини.

«Он тот человек, который всегда был рядом и всегда меня поддерживал, когда я не могла ходить, носил меня по лестницам, кормил меня. Мы полетим с ним, поборемся и вернемся. Дети останутся с моей мамой на этот период», — рассказала Чекалина.

Пока поездка остается в планах, Валерия старается уделять как можно больше времени детям. Болезнь и лечение серьезно сказались на ее самочувствии. Иногда у блогера не хватает сил даже на то, чтобы подняться с кровати.

«Иногда кажется, что если я сейчас не проведу с детьми эти дни, их останется очень мало в моей жизни. Непонятно, что ждет впереди. Мне кажется, у меня бы не было таких эмоций, если б у меня не было детей столько. Когда одна — полегче, грубо говоря, смириться с тяжелой болезнью и принять любой исход», — поделилась блогер.

Болезнь, четвертый ребенок и бывший муж за решеткой

О раке желудка четвертой стадии у Чекалиной стало известно в марте 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. В октябре блогер сообщила, что метастазы продолжают распространяться, в том числе в надпочечниках и яичниках, а в легких вновь обнаружили очаги заболевания. Тогда она готовилась ко второй линии химиотерапии.

Бывший муж Валерии Артем Чекалин проходит по тому же делу о незаконном выводе денег за границу, что и Лерчек. В апреле 2026 года суд назначил ему семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194 миллионов рублей.

Чекалина теперь надеется, что наказание бывшего мужа тоже может измениться. Она рассказывала, что дети тяжело переживают разлуку с отцом.

«Я бы, разумеется, была очень счастлива, если бы это случилось, потому что дети очень сильно переживают за него. Мы ждем, когда его переведут в колонию, чтобы иметь возможность с ним встретиться», — призналась блогер.

Публично поддержали Чекалину телеведущие Ксения Бородина и Виктория Боня, певица Виктория Дайнеко и Анастасия Швецова, супруга рэпера Натана. Бородина возмутилась нападками на тяжелобольную женщину.

«Человеческая злобища не имеет границ!» — написала она.

Виктория Дайнеко также осудила тех, кто заставляет Валерию оправдываться и доказывать свой диагноз.

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