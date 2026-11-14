«Буду молиться до конца жизни»: Лерчек поблагодарила Путина за помилование

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 3 096 0

Блогер пообещала ставить свечки за здоровье главы государства.

Как Лерчек поблагодарила Путина за помилование

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Лерчек будет молиться и ставить свечки за здоровье Путина

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в беседе с ИС «Вести» вновь эмоционально отреагировала на свое освобождение, пообещав ставить свечки за здоровье президента России Владимира Путина.

Лерчек призналась, что безмерно благодарна своим адвокатам, которые проделали большой путь и порекомендовали ей подать прошение о помиловании. Отдельные слова благодарности она адресовала главе государства.

«За которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение. И я знаю, что в жизни многие люди совершают ошибки, и я совершила свои. Главное теперь их осознать, принять и в будущем больше не повторять. Всем спасибо за поддержку, неимоверную. Я вас не подведу и обязательно вылечусь», — заявила блогер.

Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании Чекалиной. Глава государства полностью освободил ее от назначенного судом наказания. Блогеру больше не придется выплачивать штраф в размере 763,6 миллиона рублей, также с нее снята судимость по делу о незаконном выводе денег за границу.

Всего через несколько часов после подписания указа Лерчек получила свой загранпаспорт, который ранее был изъят правоохранителями. Теперь ничто не мешает ей отправиться в Китай для прохождения лечения от онкологического заболевания, с которым она борется.

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