«Ура!» — Лерчек получила загранпаспорт спустя несколько часов после помилования Путиным

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 72 0

Блогер поблагодарила ведомства, которые помогли ускорить этот процесс, теперь она готова отправиться в Китай на лечение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем;Instagram*/ ler_chek; 5-tv.ru

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Лерчек получила загранпаспорт в день помилования Путиным

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила загранпаспорт, который необходим ей для поездки на лечение в Китай. Об этом она рассказала в социальных сетях, поблагодарив ведомства, которые помогли ускорить процесс.

«Спасибо всем службам за содействие в скорейшем получении паспорта!» — написала блогер.

Чекалина не скрывала радости от этой новости и сразу после получения документа записала видео для личного блога.

«Что, будем прыгать от счастья? Ура! Ура! Ура! Ура, смотрите, что есть! Загранпаспорт! Вот, а это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай», — поделилась Валерия.

Возможность выехать за границу блогер получила после решения президента России Владимира Путина. Глава государства 14 ноября подписал указ о помиловании Чекалиной, осужденной по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж. Документ предусматривает освобождение от отбывания пяти лет условного наказания, а также уплаты штрафа в размере 763,5 миллиона рублей.

Однако даже после помилования поездка оказалась под вопросом: загранпаспорт Валерии не удалось сразу найти. Во время судебного разбирательства документ изъяли правоохранительные органы, поэтому семье пришлось выяснять, в каком именно ведомстве он находится.

Теперь это препятствие позади. Получив паспорт, Чекалина сможет приступить к организации поездки в Китай, где ей планируют провести лечение.

О тяжелом заболевании блогера стало известно в марте 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. У Валерии диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность прохождения лечения в Китае. Одна из местных клиник уже направила блогеру приглашение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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