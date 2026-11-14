Перелом черепа и кровотечение: четверо украинцев избили россиянина на Кипре

Четверо граждан Украины избили россиянина в ночном клубе на Кипре

В Лимасоле 33-летний гражданин России получил тяжелые травмы в драке у ночного клуба — четверо подозреваемых задержаны, пострадавшему предстоит операция.

Как сообщает греческая газета Kathimerini, инцидент произошел в районе Сариполу. Пострадавшего доставили в больницу Лимасола, где врачи обнаружили у него перелом черепа, травмы лица и кровотечение в левом глазу. Из-за тяжести состояния мужчину перевели в Генеральную больницу Никосии, где он остается под наблюдением. Ожидается, что ему потребуется хирургическое вмешательство.

Полиция арестовала четырех граждан Украины: двух 23-летних мужчин, 22-летнего мужчину и 22-летнюю женщину. Все они также получили травмы в ходе столкновения, у одного из них перелом носа. Задержанные предстанут перед окружным судом Лимасола, где правоохранители будут ходатайствовать об их содержании под стражей. Отдел уголовных расследований выясняет обстоятельства и причины конфликта.

Это не первый инцидент с россиянами на Кипре за последнее время. В конце сентября в туристической зоне острова умер гражданин России.

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