Странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо расширять экономические права и возможности для женщин. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Китайский лидер отметил, что государствам важно вкладывать средства в человеческий потенциал и повышать благосостояние граждан. В частности, он предложил активизировать обмен молодыми специалистами между странами региона, развивать сферу занятости и профессиональной подготовки, а также последовательно внедрять комплекс мер по здоровому старению населения.

«Важно усердно работать над повышением благосостояния населения. <…> Поддерживать расширение экономических прав и возможностей женщин, активизировать обмен молодыми талантами, чтобы раскрывать кадровый потенциал в АТР», — сказал он.

Отдельное внимание председатель КНР уделил экологической повестке. По его словам, участникам объединения следует активнее сотрудничать в сфере экологически чистых и низкоуглеродных разработок.

Для достижения стабильного экономического роста региону необходимо грамотно использовать и беречь природные ресурсы. Си Цзиньпин подчеркнул важность согласованного развития экологии, природных богатств и человеческих ресурсов.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Трамп могут пообщаться на полях саммита несколько раз и в разных форматах.

Китай оказал Владимиру Путину наиболее торжественный прием среди иностранных лидеров, прибывших в Шэньчжэнь. Путина в аэропорту встретил Цай Ци — член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и Секретариата ЦК КПК.

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