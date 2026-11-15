В Рассказовке построят культурно-досуговый центр с детской школой искусств

В Рассказовке построят культурный центр с детской школой искусств

В деревне Рассказовка в ТиНАО появится многофункциональный культурно-досуговый центр с детской школой искусств. Об этом 15 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Здание спроектировано в стиле конструктивизма — со строгими геометрическими формами. В нем будет три надземных этажа и один подземный, высота некоторых помещений достигнет четырех метров.

Что появится в центре

На первом этаже расположится концертная площадка со зрительным залом — она станет одной из главных в районе Внуково. Рядом разместят гримерные, костюмерные, библиотеку и другие помещения.

На втором этаже откроется детская школа искусств с отдельным входом. В ней появятся кабинеты живописи, лепки, прикладных искусств, фольклора, хореографии и профессиональная студия звукозаписи. Третий этаж отведут под кружки и студии по интересам, в том числе музыкальные классы для взрослых и детей.

Когда построят

Работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы. Завершение строительства намечено на конец 2027 года. Возведение культурно-досуговых центров соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметил Собянин.

Мэр столицы также недавно сообщил о завершении строительства детского сада на 150 мест на Дорожной улице в Чертанове Южном, неподалеку от Аннинского лесопарка. Здание рассчитано на шесть групп. В каждой обустроили раздевалки, игровые зоны с трансформируемыми перегородками, спальни и буфеты. В саду есть физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, а также отдельные кабинеты для занятий с логопедом и психологом. На территории появились шесть игровых площадок, спортивная зона, газоны и цветники. Рядом расположены остановки наземного транспорта и станции метро «Аннино» и «Улица Академика Янгеля».

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