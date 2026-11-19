Биолог Спасская объяснила, почему соболь не стал домашним животным

Соболя и хоря разводят в неволе давно, но полноценными домашними питомцами они так и не стали. Об этом «Газете.Ru» рассказала ученый секретарь Зоологического музея МГУ Наталья Спасская. По ее словам, причина кроется в особенностях гормональной системы этих животных.

Откуда взялось пушное звероводство

Спасская объяснила: пушное звероводство появилось, когда популяции соболя, песца, лисицы, шиншиллы и других животных с ценным мехом начали сокращаться из-за неконтролируемой охоты. Спрос на мех при этом оставался высоким, поэтому в начале XX века зверей начали массово разводить в неволе.

Соболей разводят с 1920-х годов, а хорей приручают еще со времен позднего Средневековья. Достаточно вспомнить картину Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» — на ней, как полагают, изображен уже домашний хорь. Казалось бы, этих животных можно считать одомашненными, но все не так просто.

Что мешает одомашниванию

При одомашнивании человек отбирает животных с нужными ему признаками и закрепляет их. Для пушных зверей важны качество меха и окраска, но не менее важно отсутствие агрессии к человеку.

«У куньих, к которым относятся соболь и хорь, очень сложная гормональная система. Если вы хотите держать их дома, вы должны их стерилизовать либо регулярно размножать. Если не делать ни того, ни другого, питомцы начинают болеть. А в период размножения, когда уровень половых гормонов резко возрастает, животные становятся нервными и агрессивными, даже в отношении своих хозяев», — пояснила биолог.

Почему времени оказалось недостаточно

Спасская отметила: искусственный отбор работает, и процесс одомашнивания идет. Но времени прошло слишком мало, чтобы все проблемы с поведением соболей и хорей исчезли. Для сравнения она напомнила, что собаки и кошки живут рядом с человеком уже многие тысячелетия.

«Ключевой признак домашнего животного — не качество меха и не продуктивность, а предсказуемое, толерантное отношение к человеку», — резюмировала Спасская.

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