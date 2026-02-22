Великий пост не для всех: кому он противопоказан, а кому разрешены послабления

Великий пост в 2026-м начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля. Церковь предусматривает исключения и послабления для тех, кому строгий пост противопоказан. Кому из верующих не стоит отказываться от скоромного с наступлением Сорокоднева?

Гастроэнтеролог и нутрициолог рассказала 5-tv.ru, как сделать рацион постным без ущерба здоровью?

Лидия Галаджий

Гастроэнтеролог

Кому нельзя соблюдать Великий пост

Кому нельзя поститься? Фото: 5-tv.ru

Существует группа людей, которым не рекомендовано соблюдать Великий пост.

• Беременным и кормящим женщинам не рекомендуется соблюдать Великий пост, потому что в этом состоянии им самим нужно много питательных веществ;

• Не рекомендуется поститься тем, у кого обостряются хронические заболевания;

• Людям в послеоперационный период;

• Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: язвенной болезнью, обострением хронического панкреатита.

«Должно разрешать больному принимать пищу и питие, соответственно тому, что он может понести. Ибо совсем истощенному употреблять елей — дело оправданное», — гласит 10-е правило святителя Тимофея Александрийского.

Таким образом, строгость Сорокоднева должна соответствовать физическим возможностям христианина. В частности, 8-е правило того же святителя касается недавно родивших женщин.

«Если тело в смирении и немощи, то пусть принимает пищу и питье, как пожелает и как сможет понести», — гласит оно.

Кому рекомендуется соблюдать нестрогий пост

На основании церковных правил и медицинских рекомендаций также существуют категории людей, которым стоит поститься, но с послаблениями.

Среди них, например, путешественники и военнослужащие. Если у верующего нет возможности выбирать постные продукты, он может получить благословение на послабление поста. Для подобных ситуаций важно обратиться за советом к духовнику или приходскому священнику.

Решение о упрощении поста — не признак слабости или маловерия, а проявление благоразумия и заботы о здоровье. Церковь не требует невозможного, а призывает к разумному и осмысленному подвигу.

Можно ли считать рацион Великого поста полезным

Советы врача о соблюдении Великого поста. Фото: 5-tv.ru

С точки зрения диетолога и гастроэнтеролога режим питания в пост можно рассмотреть с двух позиций. Эксперты находят в нем как плюсы, так и минусы для организма.

«С одной стороны, можно считать его правильным, так как мы соблюдаем режим питания — стараемся исключить вредные продукты, питаться по часам и подходим к этому с большей ответственностью», — отметила Галаджий.

Но с другой стороны, в Сорокоднев исключаются привычные белковые продукты, растительные аналоги которым не все стремятся подыскать.

«Мы их заменяем на какие-то крупы, сладости, мучные изделия. И конечно, с ними можно переборщить: набрать вес или ухудшить свое здоровье за счет переизбытка не очень хороших продуктов», — говорит эксперт.

В таком случае организм недополучает белок, железо и витамин В12. Гастроэнтеролог рекомендует принимать пищевые добавки и включить в рацион бобовые, орехи, витамин С.

Как начать поститься без вреда для здоровья

Как поститься без вреда для здоровья: советы врача. Фото: 5-tv.ru

Если православный христианин, особенно взрослый, ранее не держал Великий пост, важно подготовиться к изменению рациону: изучить растительные источники белка и продумать, как перестроить питание под свой ритм жизни.

«Прежде чем приступить к соблюдению поста, нужно определиться, для чего вы хотите это сделать. Если человек пришел к этому вопросу из религиозных соображений или хочет себя как-то дисциплинировать, то прохождение поста возможно, но в щадящем режиме. Священнослужители и верующие люди готовятся к этому периоду чуть ли не за год — соблюдают кратковременные посты, стараются исключить мясо за несколько недель», — отмечает врач.

Новичку рекомендуется исключить выборочные скоромные продукты или любимую непостную еду. Например, кофеману следует отказаться от кофе, а сладкоежке — от молочного шоколада. Тогда ограничение принесет и духовную, и физиологическую пользу.

Какие постные продукты опасны для здоровья

Советы врача по рациону в Великий пост. Фото: 5-tv.ru

По незнанию некоторые верующие не перестраивают рацион, а просто убирают из него скоромное — и остаются хлеб, макароны, сладости, фрукты и овощи. Однако акцент на углеводах чреват нарушением работы ЖКТ.

Может, в непостное время христианин и не съел бы столько хлеба, но, так как еда стала менее сытной, а вкусы потеряли яркость специй, он этим мучным стремится голод «заесть».

«Так возникает привычка перекуса — мы стараемся есть на бегу, чтобы получить питательные вещества. Срываемся на всякие снеки, закуски, чипсы — все, что попадается на глаза. Нужно четко проработать рацион, чтобы не сорваться в избыток простых углеводов — сладостей, булочек, конфет. Но если человек в обычной жизни не привык потреблять достаточное количество клетчатки — овощей, фруктов, будет налегать на них в пост, то вздутие живота ему обеспечено. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно четко продумать рацион и обогатить его полезными жирами», — советует эксперт.

Так как мясоед исключает животный белок из рациона, он может не добирать его из растительных продуктов. Если в период Великого поста появляется ощущение дискомфорта или выраженная слабость, то важно проконсультироваться с врачом.

Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья

Советы врача по выходу из Великого поста. Фото: 5-tv.ru

По мнению специалиста, завершать Сорокоднев нужно плавно. В течение первого непостного дня важно включать в рацион животный белок постепенно.

К тому же за Великим постом следует праздник Пасха, на который принято есть яйца — тяжелый продукт. Лидия Галаджий призывает не переусердствовать с ними в праздник, а также ограничиться небольшим кусочком кулича, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.