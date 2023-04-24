Антип Водогон: почему 24 апреля принято лечить зубы
На Антипа Водогона по состоянию рек и озер делали прогноз на грядущий урожай, а также лечили зубы.
Фото: Олег Варов / patriarchia.ru
Христиане всего мира 24 апреля вспоминают святого мученика Антипа — ученика святого апостола Иоанна Богослова.
Житие Антипы Пергамского
Священномученик Антипа жил в I веке в городе Пергам (территория современной Турции). Он был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. При императоре Нероне епископ Антипа храбро проповедовал и призывал людей отказаться от идолопоклонничества.
После многочисленных отказов Антипы отречься от веры он был брошен по приказу местных жрецов в раскаленный котел, где совершались жертвоприношения богине Артемиде. Согласно преданию, после искренних молитв епископ не умер, а как будто заснул. Тело его осталось нетронутым огнем. Ночью христиане с честью похоронили тело мученика в Пергаме. Его гробница стала источником чудес и помогала людям исцеляться от различных болезней, особенно от зубной боли.
24 апреля — Антип Водогон
На Руси святого называли Антипом Водогоном, так как в это время обычно наступает пик половодья. В народе говорили: «Антип воду распустил», «Антип очищает реки ото льда». Если к 24 апреля на поверхности водоемов еще оставался лед, это считалось плохим знаком, указывающим, что хорошего урожая ждать не стоит.
В народе верили, что Антип может унять зубную боль. Для этого на больной зуб клали серебряную монету, через какое-то время вынимали, делали в ней дырку, продевали сквозь отверстие шнурок и вешали на икону святого. После этого ноющая боль должна была сойти на нет.
Что нельзя делать на Антипа Водогона
Нужно всячески стараться избегать проявлений личной агрессии, подозрительности, задиристости, бескомпромиссности и злости.
Издавна в этот день не рекомендовалось вязать, шить и вышивать — считалось, что все это рукоделие будет недолговечным.
Что можно делать 24 апреля
Культивировать в себе только положительные мысли и эмоции. Важно провести день активно. Если основная часть бытовых дел уже выполнена — все антресоли освобождены от ненужных вещей, окна квартиры помыты и так далее, тогда придумайте себе хобби.
Народные приметы на 24 апреля
- На рассвете 24 апреля небо красное — вся весна будет ненастной.
- На Антипа Водогона пошел дождь — уродятся грибы.
- Верба распушилась — зима ушла и больше не вернется.
- На реке еще остался лед — лето будет холодным.
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