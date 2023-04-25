Василий Парильщик: почему 25 апреля нужно сходить в баню
На Василия Парильщика 25 апреля ждали по-настоящему теплой погоды и обязательно ходили в баню
Фото, видео: © РИА Новости / Олег Ласточкин
Православный мир вспоминает 25 апреля святого исповедника Василия Парийского. На 25 апреля 2022 также приходится начало Светлой седмицы после Пасхи.
Житие Василия Парийского
Преподобный Василий исповедник, епископ Парийский, жил в VIII веке. Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парии.
Когда возникло движение иконоборцев, святитель Василий решительно выступил против и отказался подписать постановление («Неправедный свиток» Собора 754 года) об уничтожении икон. За свою позицию епископ Парийский претерпел гонения, голод и нищету, но до конца жизни остался верен Богу.
25 апреля — Василий Парильщик
На Руси этот день называли «Василий Парильщик», потому что солнце припекает настолько хорошо, что начинает как следует парить землю. Была даже присказка: «Антип воду льет, а Василий землю парит».
Охотники считали, что именно на Василия выходят из берлоги последние «задержавшиеся» в спячке медведи.
Что нельзя делать 25 апреля
Терять контроль над своими эмоциями категорически не рекомендуется. Прежде чем произнести что-то вслух, лучше это проговорить про себя и прислушаться к интуиции.
Что можно делать
Сегодня ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону: все остается так, как было. Поэтому лучше продолжить начатые накануне дела. Этот период отличается стабильностью и уравновешенностью.
25 апреля — крайне благоприятный день для банных процедур. Париться лучше после полудня. Наши предки считали, что утром в бане находится домовой. После завершения всех водных процедур нужно надеть свежую чистую одежду. Тогда все болезни уйдут.
Народные приметы на 25 апреля
- Солнце припекает— год будет плодородным.
- Снег весь растаял — зима уже не вернется.
- День дождливый — первая треть мая тоже дожди будут.
- Ясное и морозное утро — лето сухое и неурожайное.
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