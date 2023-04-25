Василий Парильщик: почему 25 апреля нужно сходить в баню

Православный мир вспоминает 25 апреля святого исповедника Василия Парийского. На 25 апреля 2022 также приходится начало Светлой седмицы после Пасхи.

Житие Василия Парийского

Пре­по­доб­ный Ва­си­лий ис­по­вед­ник, епи­скоп Па­рий­ский, жил в VIII ве­ке. Он был из­бран на епи­скоп­скую ка­фед­ру жи­те­ля­ми го­ро­да Па­рии.

Ко­гда воз­ник­ло движение ико­но­борцев, свя­ти­тель Ва­си­лий ре­ши­тель­но вы­сту­пил против и от­ка­зал­ся под­пи­сать по­ста­нов­ле­ние («Непра­вед­ный сви­ток» Со­бо­ра 754 го­да) об уни­что­же­нии икон. За свою позицию епископ Парийский пре­тер­пел го­не­ния, го­лод и ни­ще­ту, но до конца жизни остался верен Богу.

25 апреля — Василий Парильщик

На Руси этот день называли «Василий Парильщик», потому что солнце припекает настолько хорошо, что начинает как следует парить землю. Была даже присказка: «Антип воду льет, а Василий землю парит».

Охотники считали, что именно на Василия выходят из берлоги последние «задержавшиеся» в спячке медведи.

Что нельзя делать 25 апреля

Терять контроль над своими эмоциями категорически не рекомендуется. Прежде чем произнести что-то вслух, лучше это проговорить про себя и прислушаться к интуиции.

Что можно делать

Сегодня ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону: все остается так, как было. Поэтому лучше продолжить начатые накануне дела. Этот период отличается стабильностью и уравновешенностью.

25 апреля — крайне благоприятный день для банных процедур. Париться лучше после полудня. Наши предки считали, что утром в бане находится домовой. После завершения всех водных процедур нужно надеть свежую чистую одежду. Тогда все болезни уйдут.

Народные приметы на 25 апреля