Что можно и нельзя делать 7 мая в Евсеев день

Православная церковь 7 мая чтит память святых мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгин и «40 иных», присутствовавших при пытках Георгия Победоносца, пострадавшего за веру в самом начале IV века, пишет utro.ru.

Житие святого Евсевия

О святом мученике Евсевии известно очень мало. Он был одним из людей, которые присутствовали при мучениях Георгия Победоносца. Вместе с ним еще 40 человек наблюдали страдания великомученика и его чудесные исцеления. Все они уверовали в Иисуса Христа и за это были брошены в темницу.

После казни Георгия Победоносца император Диоклетиан потребовал от заключенных принесли жертвы идолам. Когда мужчины отказались, их избили раскаленными железными прутьями, «пока не обнажились внутренности», а затем казнили, отрубив головы.

7 мая — Евсеев день

В народе праздник называли Евсеев день, а имя святого связали с традицией сеять овес. Так, мученик стал покровителем посевных работ. Появилась даже поговорка: «Пришел Евсей — овсы отсей». Приметы указывали, что после 7 мая обязательно придут холода и 12 ночных заморозков, так что с посевом старались успеть до Евсеева дня.

Считалось, что 7 мая на человека нападает «маета», его гнет к земле, болит все и сразу, появляется апатия. Чтобы избавиться от напасти, следовало умыться святой водой.

Что нужно делать 7 мая

На Евсеев день принято накрывать специальный «овсяный стол»: овсяную кашу, хлеб с добавлением овсяной муки, суп с овсяной крупой и овощами, а на десерт — овсяное печенье и овсяный кисель с медом. Считается, что тогда урожай будет богатым. А чтобы в доме был достаток, нужно напечь блинов из овсяной муки и обязательно пригласить соседей, угостить нуждающихся и путешественников.

В дохристианские времена на Руси также праздновали Пролетье — окончательный уход зимы и наступление лета. Этот день считался подходящим для гадания, например, на зернах пшеницы. Чтобы узнать судьбу, нужно вечером взять горстку пшеницы в левую руку и загадать желание, а потом высыпать зерна на стол и сосчитать. Если их количество окажется четным, желание сбудется.

Чего нельзя делать 7 мая

На Евсея нельзя употреблять продукты из пшеничной и ржаной муки, это может вызвать проблемы с пищеварительной системой.

Нельзя дарить вещи из льна и шерсти, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности.

Нельзя никому рассказывать сны, увиденные в ночь на 7 мая — можно заболеть.

Народные приметы в Евсеев день