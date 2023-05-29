Федор Житник: что можно и нельзя делать 29 мая

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 5 277 0

Православные верующие почитают память игумена Феодора Освященного.

Федор Житник: что можно и нельзя делать 29 мая

Фото: © РИА Новости / Юлий Ахромеев

Православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного. В народе он получил прозвище Федор Житник.

Житие Феодора Освященного

Феодор жил в IV веке в Египте и прославился своей святостью. Его назвали «Освященным», потому что он первым в своей обители был рукоположен в священники.

Феодор родился в богатой и знатной семье христиан. В 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Узнав о преподобном Пахомии Великом, он подвизался его учеником в Тавеннисской обители. Опасаясь нарушить обет отречения от мира, инок даже отказался видеться с матерью.

Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавеннисской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. После смерти преподобного Феодор Освященный управлял монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей.

Феодор Освященный прославился даром чудотворений. Почил святой в глубокой старости, в 368 году.

Традиции и обычаи 29 мая на Федора Житника

В народе Феодор получил прозвище Федор Житник, поскольку считалось, что в этот день — последний срок, когда можно сеять жито, то есть хлебные злаки — пшеницу, рожь, овес и ячмень.

Еще издревле 29 мая считался одним из самых несчастливых в году, а потому знающие люди советовали провести его как можно более осторожно.

На Руси готовились к свадьбам. Верили, что для такого наступило более подходящее время: если начать подготовку в этот день, то будущие супруги проживут счастливо.

Народные приметы 29 мая

  • После дождя бабочки не летают, значит, ненастье повторится.
  • Кучевые облака быстро движутся в одном направлении — к ясному и сухому дню.
  • Если лепестки кувшинок показались, заморозков уже не будет.
  • Припекающее солнце предвещает хорошее лето
  • Ранее цветение рябины сулит тепло в этот день, позднее — погожую осень.
  • Гром на Федора Житника указывает на богатый урожай.

Что нельзя делать 29 мая

Не следует в этот день оставлять пищу на тарелках, иначе в дальнейшем придется питаться объедками.

Использовать ложки тоже не положено: горе в дом придет.

Наводить порядок в жилище, в то время как на огороде работа не выполнена, не разрешается, а то урожай бедный будет.

Много запретов касалось подготовки к бракосочетанию, пишет utro.ru. Матери жениха не позволено выбирать свадебную одежду невесте и полотенце под ноги молодоженам — это приведет к ссорам свекрови и невестки. Не стоит брать у родных обручальные кольца: будущие супруги будут лгать друг другу. Подругам невесты не годится покупать на свадьбу одинаковые платья, в противном случае будущий муж станет изменять жене.

Что можно делать 29 мая

На стол в этот день желательно подавать любые блюда, кроме первых. Остатки еды нужно отдать домашним животным. В огороде следует навести порядок: убрать сорняки, полить грядки.

Разрешено планировать свадьбу и готовиться к ней. Мать невесты должна покупать ей наряд и полотенце под ноги молодоженам, а туфли будущей новобрачной позволено выбирать только ей самой, причем без родных и подруг.

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