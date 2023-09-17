«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова

Николай Добронравов — автор десятка шлягеров, знакомых не одному поколению слушателей. Его стихи звучали на Олимпиаде-80 в Москве, культовых советских фильмах, а позже их перепели молодые исполнители. Николай Николаевич ушел из жизни 16 сентября 2023 года. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. 5-tv.ru вспомнил лучшие композиции Николая Николаевича, созданные им вместе с супругой Александрой Пахмутовой.

«Нежность»

Стихи на песню «Нежность» Добронравов писал в соавторстве с поэтом Сергеев Гребенниковым, что не мешает ей оставаться одной из ярчайших работ Николая Николаевича. Произведение навеяно романтикой полета и посвящена пилотам.

Впервые песня прозвучала на концерте советской певицы Майи Кристалинской в 1965 году, а спустя пару лет стала главной музыкальной темой картины «Три тополя на Плющихе», после чего о песне узнали миллионы советских граждан. После выхода ленты текст песни знали во всем Союзе и часто его напевали. Но каноничным вариантом считается исполнение Татьяной Дорониной, сыгравшей Нюру в фильме «Три тополя на Плющихе». Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5449919/track/41551769'>Нежность</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/426297'>Майя Кристалинская</a> на Яндекс Музыке Композиция «Трус не играет в хоккей» родилась в конце 60-х, когда хоккей был главным видом спорта в СССР. Спортсмены были такими же героями для молодежи, как и космонавты. Композиция началась со строчки «Трус не играет в хоккей», возникшей у Добронравова. Впервые песню исполнил Вадим Мулерман, но слушателям куда больше знакома версия Эдуарда Хиля, который, кстати, не был поклонником ледового спорта, отдавая предпочтение футболу.

Песня «Трус не играет в хоккей» так полюбилась слушателям, что вскоре стала гимном этого вида спорта в СССР. Текст был пронизан энтузиазмом и даже бунтарством. Мол, в хоккей играют только настоящие мужчины и компромиссы ему неведомы. Но были и те, кто решил, что трусом является каждый, кто не играет в хоккей. Партийным чиновникам даже пришлось отправлять официальные письма в профсоюзы с опровержением.< Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7670521/track/18268720'>Трус не играет в хоккей</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1120272'>Лев Лещенко</a> на Яндекс Музыке История умалчивает, что вдохновило Николая Добронравова и Александру Пахмутову на создание песни «Надежда». Однако есть версия, что композиция посвящена 19-летней Надежде Курченко, которая работала бортпроводницей на рейсе Батуми — Сухуми. Среди пассажиров оказался литовский террорист, который передал девушке записку с требованием направить самолет в Турцию. Надежда побежала к кабине экипажа и успела выкрикнуть слово «Нападение!», после чего ее застрелили.

Самолет сел в турецком городе Трабзон, где террористов задержали и приговорили к тюремному заключению. Инцидент произошел 15 октября 1970 года и вызвала резонанс. Песня «Надежда» появилась в 1971 году.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/12301514/track/16478730">Надежда</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/668651">Анна Герман</a> на Яндекс. Музыке

Изначально композицию предложили Иосифу Кобзону, но он от нее отказался. Впервые перед слушателями «Надежду» исполнила Эдита Пьеха, однако всенародная любовь к песне возникла только после того, как ее спела Анна Герман. Ее исполнение по сей день считается каноничным.

«Как молоды мы были»

Песню «Как молоды мы были» Добронравов и Пахмутова написали для картины «Моя любовь на третьем курсе». Кинолента так и не стала классикой советского кинематографа, зато песня получила всенародную любовь и открыла для публики тогда еще молодого исполнителя, а сегодня уже легендарного музыканта Александра Градского.

Авторы хоть и писали песню под женский вокал, но позже им предложили кандидатуру 26-летнего певца. Рокер считался неблагонадежным исполнителем. В 1977 году на сцену редко попадали представители андеграунда, но Градскому повезло.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/9317591/track/60363095">Как молоды мы были</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/188964">Александр Градский</a> на Яндекс. Музыке

Встретившись с Александрой Пахмутовой, молодой человек попросил дать ему посмотреть партитуру, чем удивил женщину. Среди музыкантов считалось, как курица не птица, так и вокалист не музыкант, но просьбу Пахмутова выполнила. Градский предложил спеть третий куплет на октаву выше, после чего Александра Николаевна изменила аранжировку. Так на свет появилась еще одна песня на стихотворение Николая Добронравова, ставшая в итоге шлягером и визитной карточкой Александра Градского.

«До свиданья, Москва, до свиданья»

Одно из своих самых известных стихотворения Николай Добронравов написал для церемонии закрытия Олимпийских игр-80 в Москве. Исполнителя для песни нашли не сразу, но не потому что талантливых исполнителей было мало. Организаторы Олимпийских игр не были уверены, что мишка вообще полетит, поэтому Лев Лещенко и Татьяна Анциферова не знали наверняка, будут ли звучать их голоса на церемонии закрытия спортивного праздника или нет.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/7891579/track/54631975">До свидания, Москва</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/1120272">Лев Лещенко</a> на Яндекс. Музыке

Организаторам мероприятия все же удалось научить мишку летать. Кадры с плачущими зрителями, провожающими главный символ московских Олимпийских игр, стали культовыми. Примечательно, но, по словам Льва Лещенко, он забыл о песне через пару дней после записи в студии. А когда услышал свой голос на церемонии закрытия Олимпиады, не думал, что композиция станет шлягером и одним из самых узнаваемых символов мероприятия.