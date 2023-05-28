Пахом Теплый: что можно и нельзя делать 28 мая
Православные верующие чтут 28 мая память святого Пахомия Нерехтского.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Верующие на Руси 28 мая почитают память святого Пахомия. После службы в армии он отправился в пустыню, где принял христианство и впоследствии построил несколько монастырей.
Житие Пахомия Нерехтского
Преподобный Пахомий жил в XIV веке. Он родился во Владимире в семье священника. В юношестве принял монашеский постриг. Пахомий участвовал в восстановлении Царе-Константиновского монастыря близ Владимира и несколько лет был игуменом обители.
Стремясь к безмолвной жизни пустынника, Пахомий удалился в Костромскую область. Он поселился на полуострове близ города Нерехта. Местные жители помогли ему построить монастырь. Пахомий сам написал в храме образ Святой Троицы. Вскоре в обитель стали приходить иноки. Согласно установленным правилам, они сами обрабатывать землю и питались тем, что вырастили.
Преподобный Пахомий скончался в глубокой старости. Останки были обретены нетленными в 1675 году. Возле гробницы стали происходить многочисленные чудотворения. Мощи Пахомия Нерехтского хранятся в возрожденном в 1993 году Троице-Сыпановом Пахомиево-Нерехтском женском монастыре.
28 мая — Пахом Теплый или Бокогрей
Наши предки именовали святого Пахомом Теплым, прозывали и Бокогреем. С этого дня окончательно становилось тепло, можно было погреться на солнышке.
Крестьяне старались до полудня закончить посев льна, овса и пшеницы. Еще сажали огурцы. Верили, что все семена, брошенные в землю 28 мая, быстро взойдут, заколосятся и зазеленеют на глазах, а также дадут богатый урожай.
Также на Руси считали: какая погода на Пахома, таким будет и лето.
Народные приметы 28 мая:
- Багряный восход предвещает засушливое лето и пожары.
- Если дым от костра клубится, дождь будет идти весь день.
- Восточный ветер во время осадков сулит их прекращение.
- Появившаяся после дождя радуга указывает на окончательный уход ненастья.
- Все ласточки и стрижи вернулись с юга, значит, ожидается потепление.
Что нельзя делать 28 мая
Вытираться чужим полотенцем не рекомендуется, а то придется отвечать за ошибки других и разбираться с чужими проблемами.
Запрещено оставлять в доме немытую посуду, грязь и беспорядок: вместо денег в кошельке мусор окажется.
Не стоит сажать бобовые, кабачки и капусту — они не дадут хороших плодов, пишет utro.ru.
Брать сразу в руки деньги от кого-то, даже сдачу от продавца, нежелательно: придется рассчитываться по чужим долгам.
Делиться любовными планами незамужним девицам не следует, иначе они не реализуются.
Что можно делать 28 мая
Следует навести идеальный порядок в доме. Желательно отремонтировать инвентарь, почистить инструменты.
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