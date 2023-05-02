Иван Ветхопещерник: традиции и приметы на 2 мая
Второго мая на Ивана Ветхопещерника старались обязательно оказать посильную помощь нуждающимся и зарядиться энергией весны.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Grishin
Второе мая - день памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника.
Житие Иоанна Палеврита Ветхопещерника
Преподобный Иоанн жил в VIII веке в Иудее. О святом мало сведений.
Известно, что он в молодости решил стать монахом, совершил паломничество в Иерусалим по святым местам и потом подвизался в Суккийской лавре преподобного Харитона недалеко от Вифлеема, близ Мертвого моря. Лавру называли Ветхой, поскольку она была самой древней из палестинских обителей. По этой же причине святого стали называть Ветхопещерником — человеком, живущим в пещерах Ветхой Лавры.
Иоанн был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.
2 мая — Иван Ветхопещерник
Святому, названному на русский манер Иваном, молились о защите от воров или скором поиске украденного ими.
На Ивана Ветхопещерника было принято развешивать одежду на кустах, деревьях и раскладывать на молодой траве. Считалось, что ткань таким образом напитается живительной силы от травы, воды и солнца.
Также на Руси 2 мая праздновали день Новины. Женщины выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой. Считалось, что тогда весна будет доброй и поможет вырастить хороший урожай.
Что можно делать на Ивана Ветхопещерника
День хорош для начинания важных дел и новых проектов. Также он был благоприятен для поездок, командировок и путешествий.
2 мая нужно обязательно помочь бездомным людям и животным. Любая посильная помощь притянет в дом благополучие, а бессердечный отказ навлечет финансовые трудности.
Что нельзя делать на праздник
Нежелательно ходить в грязной или старой одежде, пишет utro.ru. Считается, что весна выдастся удачной у тех, кто ее встретит во всей красе.
Нельзя отказывать бездомным и нуждающимся в помощи.
не стоит ходить в баню. Этот день неблагоприятный для похода в сауну, баню или бассейн.
Приметы на 2 мая
- День хмурый и дождливый — июнь будет сухим и солнечным.
- Тепло на Ивана Ветхопещерника — придет холод в конце месяца.
- Безветренный закат золотистого цвета — к хорошей погоде в ближайшие дни.
- На Ивана береза распустилась раньше ольхи или клена — лето будет засушливым.
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