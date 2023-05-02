Иван Ветхопещерник: традиции и приметы на 2 мая

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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 063

Второго мая на Ивана Ветхопещерника старались обязательно оказать посильную помощь нуждающимся и зарядиться энергией весны.

Иван Ветхопещерник: традиции и приметы на 2 мая

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Grishin

Второе мая - день памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника.

Житие Иоанна Палеврита Ветхопещерника

Преподобный Иоанн жил в VIII веке в Иудее. О святом мало сведений.

Известно, что он в молодости решил стать монахом, совершил паломничество в Иерусалим по святым местам и потом подвизался в Суккийской лавре преподобного Харитона недалеко от Вифлеема, близ Мертвого моря. Лавру называли Ветхой, поскольку она была самой древней из палестинских обителей. По этой же причине святого стали называть Ветхопещерником — человеком, живущим в пещерах Ветхой Лавры.

Иоанн был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.

2 мая — Иван Ветхопещерник

Святому, названному на русский манер Иваном, молились о защите от воров или скором поиске украденного ими.

На Ивана Ветхопещерника было принято развешивать одежду на кустах, деревьях и раскладывать на молодой траве. Считалось, что ткань таким образом напитается живительной силы от травы, воды и солнца.

Также на Руси 2 мая праздновали день Новины. Женщины выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой. Считалось, что тогда весна будет доброй и поможет вырастить хороший урожай.

Что можно делать на Ивана Ветхопещерника

День хорош для начинания важных дел и новых проектов. Также он был благоприятен для поездок, командировок и путешествий.

2 мая нужно обязательно помочь бездомным людям и животным. Любая посильная помощь притянет в дом благополучие, а бессердечный отказ навлечет финансовые трудности.

Что нельзя делать на праздник

Нежелательно ходить в грязной или старой одежде, пишет utro.ru. Считается, что весна выдастся удачной у тех, кто ее встретит во всей красе.

Нельзя отказывать бездомным и нуждающимся в помощи.

не стоит ходить в баню. Этот день неблагоприятный для похода в сауну, баню или бассейн.

Приметы на 2 мая

  • День хмурый и дождливый — июнь будет сухим и солнечным.
  • Тепло на Ивана Ветхопещерника — придет холод в конце месяца.
  • Безветренный закат золотистого цвета — к хорошей погоде в ближайшие дни.
  • На Ивана береза распустилась раньше ольхи или клена — лето будет засушливым.
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Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

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