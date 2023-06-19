Для одних выпускников «Алые паруса» — грустный праздник прощания с детством. Для других — замечательный повод повеселиться от души и даже встретить любовь. 5-tv.ru рассказывает, как «Алые паруса» стали символом романтики и свободы.

«Алые паруса» — история самого романтичного праздника

Александр Грин написал повесть-феерию «Алые паруса» в Петрограде — тогда он оказался на грани нищеты и перебивался с копейки на копейку. Корабль с алыми парусами оказался надеждой на счастливую жизнь не только для героини повести, но и самого автора.

После публикации произведения Александр Грин получил возможность наладить финансовое положение, книга была по достоинству оценена читателями, а юная Ассоль на долгие десятилетия стала символом чистой любви, надежды и веры в мечту.

Спустя 45 лет «Алые паруса» перекочевали с бумаги в реальность. Сюжет книги стал темой общегородского праздника ленинградских выпускников.

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История праздника началась еще в СССР. Тогда, в 1968-м, символом уходящего детства и начала взрослой жизни выбрали галиот «Секрет» из популярного романтичного произведения Александра Грина. Чтобы воссоздать парусник мечты из повести-феерии, яхту «Металлист» из Центрального яхт-клуба Ленинграда украсили светящейся надписью «Секрет». Для судна отшили паруса алого цвета, и в назначенный час «Металлист» спустили на воду, чтобы яхта положила начало многолетней традиции.

В ночь с 28 на 29 июня 1968-го корабль прошел по Неве между Кировским и Дворцовыми мостами напро­тив Петропавловской крепости. Слушая торжественную музыку, зрители с волнением понимали, что в их жизни начинается новый этап — детство заканчивается, а впереди бывших школьников ждут новые высоты.

Когда вступительная часть подошла к концу, молодые люди отправились гулять по романтичному городу, наслаждаясь белыми ночами. Работали аттракционы, проводились конкурсы, победителей которых награждали билетами на речной трамвайчик или на такси по ночному Ленинграду. Выпускникам запомнился неповторимый миг свободы от родительской опеки и экзаменов.

«Поющие» гитары и брошенные туфельки: «Алые паруса» в 1970-х

Уже в 1969-м выпускников решили порадовать театрализованным представлением на Неве. Символом праздника вновь стал корабль с алыми парусами, на палубе которого стояли ожившие герои повести Грина. Следом за судном шла эскадра катеров, откуда зрителей приветствовали пограничник, геолог, космонавт, рабочий-металлист и представители других профессий.

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Выпускникам тех лет запомнилось не только шествие судна с алыми парусами, но и гуляния в центре Ленинграда. Парочки, которые мечтали встретить окончание школы в тишине, например, направлялись в Летний сад. Там же читали стихи Всеволода Рождественского, Ольги Берггольц, проходили встречи с гроссмейстером Виктором Корчным — настоящая романтика!

Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС

Те, кто жаждали отметить праздник шумно, с песнями и танцами, двигались в сторону Александровского сада. На набережных работали площадки с оркестрами, выступали мастера бального танца и артисты эстрады Ленинграда. Праздник завершился в два часа ночи грандиозным фейерверком. Но молодежь гуляла до утра, чтобы продлить ощущение беззаботности и почувствовать праздничную атмосферу.

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Романтический праздник привлек внимание, и уже через год на набережные Невы вышли не только выпускники, но жители и гости города. Становилось все больше желающих увидеть проход корабля с алыми парусами в водной артерии. Окончившие школу брали с собой гитары, шли петь на набережные и со слезами на глазах провожали юношеские времена.

«На опустевших уже эстрадах (их было несколько на набережной) стоят рядком непарные белые туфельки. Не меньше десятка на каждой! В праздничной, почти трамвайной толчее подобрать слетевшую туфельку было немыслимо… Было тепло той ночью, кто-то даже купался в фонтанах», — рассказывал выпускник 1970-го Владимир Петров.

Следующие «Алые паруса» проводили в разных частях Ленинграда, но шоу по традиции завершили проходом судна по главной реке города. В 1979-м корабль с алыми парусами в заключительный для советского периода раз вышел в акваторию Невы. Праздник долгое время не проводили, и выпускники отмечали окончание школы без «Алых парусов».

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Но силами энтузиастов мероприятие возобновили в курортном городе Сестрорецк, хоть и с меньшим размахом — роль галиота «Секрет» исполнял маленький швертбот (тип конструкции парусной яхты — Прим.ред.), паруса для которого красили вручную. На шоу приходили местные жители, выпускники в основном отмечали в привычных локациях, не покидая город. В 1990-х традиция, возобновленная яхтсменами Сестрорецка, сошла на нет. Жители Петербурга остались без праздника, но истории «Алых парусов» было суждено продолжаться. В современной России президент Владимир Путин предложил на тот момент губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко возобновить давнюю традицию.

«Алые паруса» в новом формате

После многолетнего перерыва в 2005-м праздник «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Инициатором возобновления масштабного мероприятия для выпускников был президент России Владимир Путин. Организаторы «Алых парусов» приготовили для выпускников настоящее шоу.

Со сцены на Дворцовой площади молодежь поздравляли артисты, которых выбрали сами школьники. Любимая музыка, известные певцы в свете софитов, теплая летняя ночь, торжественный проход фрегата «Штандарт» по Неве и многотысячные залпы красочного салюта — все это закрепило за «Алыми парусами» статус самого романтического летнего праздника. Это звание не раз признавали многие event-организации как в России, так и за рубежом.

Как рассказывали сами выпускники, зрелище завораживало и вдохновляло на подвиги и реализацию мечты. В эту прекрасную ночь нельзя было не поверить, что они обязательно встретят любовь, поступят в университет, найдут свое призвание, добьются желаемого. Проводив парусник, молодежь гуляла на набережных Санкт-Петербурга до утра.

Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС

С тех пор «Алые паруса» ежегодно оставляют неизгладимое впечатление в сердцах молодых россиян. Неважно, кем они хотят стать и чего желают — в назначенный час парни и девушки с горящими глазами торопятся на набережную, чтобы воочию увидеть судно под алыми парусами и, как Ассоль, помахать с берега капитану Грэю, а потом загадать самую заветную мечту во время потрясающего салюта.

В 2023-м праздник «Алые паруса» состоится 24 июня. Выпускников со сцены поздравят звезды российской эстрады. Кульминацией станут водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» по Неве.