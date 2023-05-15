На заметку дачникам: как уберечься от инсульта в жаркий сезон

К инсульту приводят разные причины. Во время дачного сезона из-за жары и тяжелой физической работы риск столкновения с ним резко увеличивается.

Многие люди до последнего игнорируют сигналы своего организма, что приводит к серьезным последствиям для здоровья, в том числе инсультам. Особенно острой проблема становится в летнее время, причем сталкиваются с ней не только пожилые люди.

Как определить, что у человека инсульт? Какую первую помощь следует оказать? Как проходит процесс реабилитации? На эти и многие другие вопросы в эфире радио «Петербург» ответил заведующий отделением медицинской реабилитации клинической больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук, врач-невролог Сергей Забиров.

Основные признаки инсульта

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. По словам эксперта, причины возникновения разных его типов примерно одинаковы, но отличаются дальнейшие следствия развития патологического процесса. При этом летом длительный тяжелый труд на даче в разных позах на жаре серьезно усиливает предпосылки возникновения инсульта, особенно у людей пожилого возраста.

«Мы здесь говорим об артериальной гипертензии (артериальном давлении — Прим.ред.), об атеросклерозе артерий (сужении просвета — Прим.ред.), которые тоже усугубляют кровоток церебральных артерий (артерии головного мозга — Прим. ред.) и об аритмии», — уточнил врач.

Эксперт отмечает, что все три фактора могут вызывать как ишемический, так и геморрагический инсульты. Первый встречается в 80-85% случаев, остальное приходится на долю кровоизлияний того или иного генеза.

Возникновение этого состояния можно определить по целому ряду признаков, однако иногда точная картина может быть понятна только врачу.

Признаки инсульта:

Опускание лица слева или справа (асимметрия). Это выглядит неестественно, поэтому сразу бросается в глаза.

Слабость мышц. При опущении части лица наблюдается слабость в других частях тела, например ногах и руках.

Нарушение воспроизведения и восприятия речи. В первом случае человек говорит непонятные, несвязные слова. При этом он иногда осознает это и начинает паниковать, а в других ситуациях думает, что произносит все нормально. В случае с нарушением восприятия больной не понимает, что ему говорят из-за неспособности мозга обработать информацию.

Неспособность считать в уме. Если больной, например, не может сложить простые числа.

Есть еще ряд симптомов, которые могут быть восприняты неверно: внезапные головокружения, шаткость походки, пьяная речь, онемение, покалывание, утрата чувствительности в руке или ноге. Мелкие признаки часто выступают предвестниками более серьезных проблем и требуют обращения к специалисту.

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Также стоит отметить, что иногда человек ведет себя неадекватно и даже агрессивно при инсульте. Это затрудняет диагностику заболевания.

«Агрессивных пациентов приходится седатировать, то есть успокаивать препаратами. А это сгущает картину, и на госпитальном этапе может быть принято неверное решение», — отметил невролог.

По словам Забирова, как правило, инсульты бывают правосторонние, левосторонние и базилярные. Также могут быть двусторонние, которые часто протекают с нарушением сознания.

Чем отличается ишемический инсульт от геморрагического

Ишемия головного мозга — это некроз или недостаток питания той или иной мозговой ткани в связи с прекращением кровотока. То есть это состояние, при котором в мозг не поступают ни кислород, ни глюкоза. Клетки мозга в такой обстановке через какое-то время просто прекращают свои функции и отмирают.

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Остановка насыщения мозга кислородом накладывает ограничения на время от начала симптомов, в течение которого можно вернуться к нормальной жизни при условии оказания профессиональной помощи.

«Для ишемических повреждений терапевтическое окно составляет 4,5 часа для корковых структур (двигательные, мыслительные, речевые функции) и для подкорковых структур — около 6 часов (отделы мозга, отвечающие за поддержку сосудистого тонуса и ритма, а также гормональные изменения)», — рассказал эксперт.

В этот промежуток времени необходимо госпитализироваться.

Второй тип — геморрагический инсульт. Он определяется как острое нарушение мозгового кровообращения, включающее все формы нетравматического внутримозгового кровоизлияния. По словам врача, на догоспитальном этапе бригадам скорой помощи в этом случае категорически запрещено принимать медикаментозные решения, терапия может быть просто симптоматической, например, купирование крайне высокого давления. Общая клиническая помощь в этот момент направлена на поддержку жизненно важных функций. Это связано с опасностью некоторых медикаментов, в частности, лекарств с содержанием аспирина, кроворазжижающих препаратов.

Также, по словам врача, встречаются редкие виды инсультов:

генетические — наследственные поломки тех или иных генов, которые приводят к формированию тромбозов.

аномалии развития артерий, которые также влияют на мозговой кровоток.

Профилактика инсульта

В рамках профилактики обязательно нужно сходить на консультацию с врачом-кардиологом и сделать скрининг. Он поможет установить причины, спровоцировавшие инсульт. К ним относятся: аритмия, атеросклероз, уровень липидного спектра, давление и липидограмма (уровень холестерина).

«Волнует не только сам холестерин, а именно соотношение липидов. Нас волнуют липиды низкой плотности, они очень влияют. Показывают уровень „плохих фракций“, которые должны быть в определенных рамках», — уточнил врач.

Уровень данных элементов зависит как и от неправильной диеты, так и от наследственности, курения и других факторов.

К липидограмме добавляется проверка сосудов, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, холтеровское мониторирование артериального давления и пульса (суточный монитор давления и ритма), УЗИ сердца.

Для профилактики инсульта желательно планово наблюдаться у специалиста, особенно людям старше 40 лет. Человеку следует вести более здоровый образ жизни: пить достаточное количество жидкости, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, ограничить стрессовые ситуации. Также требуется определенная физическая активность, регулярное правильное питание и соблюдение режима дня.