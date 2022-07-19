Сысоев день: почему 19 июля 2022 всю работу по дому должен делать мужчина

19 июля православные отмечают день отшельника и последователя Антония Великого — Сисоя Великого.

Святой Сисой Великий

Святой Сисой родился в 5 веке и был коренным египтянином (коптом). Он жил в пещере в в Египетской пустыне, где до него проживал Антоний Великий. За время его пребывания в пещере Сисой достиг духовной чистоты, и за это Господь наградил его даром чудотворения.

Сисой верил в милосердие Господа и учил учеников смирению. Он считал, что искреннее покаяние человека Всевышний принимает в течение трех дней.

«Если человек покаится всей душой, то Бог примет его покаяния в течение трех дней», — говорил он.

Это был удивительный человек: очень строгий и требовательный к себе, милостивый и доброжелательный к окружающим. Он всех принимал с любовью. Последователи дошли с учителем до конца его жизни. Он скончался в 429 году.

Фото: glavcom.ua

Провожая его в Царство небесное, молодые люди увидели, как просияло лицо Сисоя. Им стало интересно, что увидел наставник. Сисой лицезрел ангелов, которые пришли за его душой. Преподобный просил дать ему немного времени на покаяние. А ученики возразили монаху-отшельнику и сказали, что старику не нужно каяться, ведь он и так вел безгрешный образ жизни.

«По­ис­ти­не я не знаю, со­тво­рил ли я хоть на­ча­ло по­ка­я­ния мо­е­го», — ответил Сисой, и лицо его просияло еще больше. Затем Сисой успел сказать, что видит самого Создателя. В это момент его душа покинула Земной мир.

Преподобный Силуан Афонский писал, что праведник был обычным человеком: работали руками, ногами ходили по земле, но отличались духом. Он всегда пребывал в Боге. Они ни на миг не отрекались от памяти божией. За это Господь подарил своим святым Царство небесное.

Сисой Печерский

До явления Сисоя, схимника Печерского, в Киево-Печерской обители в XIII веке о нем ничего неизвестно. В монастыре он принял великую схиму, отстранился от мира, чтобы посвятить всего себя служению Всевышнему.

Житие рассказывает о чудотворениях Сисоя. Однажды сын мирянина скончался по дороге к старцу. Отец вспомнил Господа и с верой понес тело мальчика к святому. Он хотел получить благословение и преклонился перед старцем. После чего оставил их вдвоем в келье и удалился.

Старец подумал, что сын кланяется ему, и сказал: «Встань и выйди вон». Отец, увидев сына в здравии, удивился и ринулся обратно к Сисою Печерскому благодарить его. Старец опечалился, потому что лишь Бог способен отнимать и давать жизнь, и он не хотел такого исхода. Один из учеников святого запретил мирянину вспоминаться об этом до конца жизни старца.

Именами святых в Российском императорском флоте было принято называть корабли. Это приносило морякам удачу и ощущение постоянного присутствия божественного начала рядом. Имя «Сисой Великий» носили три линейных корабля и один броненосец.

В чем помогает преподобный Сисой

19 июля — день, когда обратиться с просьбой к Преподобному Сисою не просто можно, а даже нужно. Он помогает верующим обрести гармонию с собой, обуздать телесные страсти и стать более продуктивными в работе. Служители церкви говорят, что обращаться в молитве к святому можно с любыми благими и чистыми намерениями, пишет utro.ru.

Народные традиции 19 июля на Сысоя Великого

Праздник, посвященный Сисою Великому, носит название Сысоев день. В народе святой считается покровителем земледельцев. Его день отличается сильными росами. Считается, что росой святой дает птицам, зверям и людям силы и здоровье, а туманами — питает пшеничные поля. В старину крестьяне молились покровителю, чтобы урожай был богатым.

В этот день православные старались встать пораньше и пройтись босиком по росе, а после прогулки не обтирать ноги и надеть теплые носки. Верили, что это поможет укрепить здоровье и избавиться от недугов.

Неделя, на которую выпадал праздник, была распланирована у крестьян по-особому. Придерживаться такого расписания можно и сейчас:

В понедельник удаляли дикую поросль на деревьях, собирали спелые плоды некоторых деревьев, сажали то, что не успели посадить за лето.

Во вторник запрещалось рыхлить почву, полоть и пересаживать растения. Основными занятиями были сбор лекарственных трав и подготовка их к зиме.

Среду посвящали ягодам. Их собирали и обрабатывали.

Четверг не отличался ничем примечательным.

По пятницам крестьяне заготавливали удобрения на следующий год.

В субботу удаляли с кустарников и деревьев сухую листву.

В воскресенье — выпалывали сорняки и косили траву.

Что можно делать 19 июля

19 июля — середина лета. В этот день согласно народным мудростям нужно прекратить все посевные работы. Сухое время уже проходит и начинается сезон дождей, поэтому сеять во влажную погоду будет очень тяжело. Этот праздник являлся чертой для наших предков, знаком, что пора заканчивать работу, связанную с посевом и начинать собирать урожай.

В Сысоев день особенно важно передохнуть и наполнить себя силами перед предстоящей насыщенной работой в поле и на огороде. По версии наших предшественников, роса придавала человеку здоровье, делала его бодрым и выносливым. Девушки умывались ей, чтобы быть красивыми.

В народе 19 июля принято чистить погреба, готовить их к первому урожаю. Дом в фольклоре всегда был особым местом. Люди верили, что в избе живут не только добрые, но и злые духи. В Сысоев день в погреб мог заходить только хозяин дома, потому что злой дух подполяник может сильно напугать остальных членов семьи. Он живет в погребе или подполе, никуда оттуда не выходит, враждебно относится к людям. По поверьям, если спуститься в подпол на три ступени и посмотреть себе между ног, можно его увидеть.

Кроме того, в Сысоев день принято собирать черную смородину. Она обладает многими полезными свойствами, потому можно смело использовать ягоду в лечебных целях. Регулярное употребление продукта улучшает зрение, замедляет старение, оздоравливает печень и надпочечники. Это незаменимое натуральное средство для людей, страдающих гипертонией. Отвары черной смородины понижают давление и нормализуют сердечные ритмы.

С черной смородиной связаны гадания. Рано утром девицы выходили в сад и собирали ягоды с первой веточки, до которой касались. Дома перебирали их, и если в конце оставалась одна ягодка, то милый любит девушку и верен ей, а если две — у него есть другая.

Что нельзя делать в Сысоев день

По обычаю, в день святого Сисоя уборкой в доме занимался глава семьи, чтобы обезопасить супругу и детей от встречи с домашним духом — подполяником, который живет в подполье и никогда не выходит на улицу. Особенно подполяник не любит молодых девушек за их веселый нрав. Поэтому 19 июля убирать, стирать и заниматься работой по дому женщинам запрещено.

Как в любой церковный праздник, в Сысоев день нельзя сквернословить, решать финансовые вопросы, конфликтовать. Также не рекомендуется смотреть на отражение солнечных лучей в воде. Раньше считали, что это лишит человека любви на всю жизнь.

Народные приметы в Сысоев день

С Сысоевым днем связано огромное множество народных примет: