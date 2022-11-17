Что провоцирует аутоиммунные заболевания и можно ли их вылечить

Причины возникновения аутоиммунных заболеваний наряду с онкологией до сих пор точно неизвестны и нуждаются в изучении.

Существует много рецептов для укрепления здоровья в сезон гриппа и простуды, однако, как быть если иммунитет без видимых причин атакует собственный организм, а не вирусные инфекции? В чем причина такого «поведения» и к каким последствиям могут привести аутоиммунные заболевания? Возможно ли их вылечить и, если да, то как?

На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова.

В чем особенность аутоиммунных заболеваний

Основной процесс созревания иммунной системы приходится на период с рождения человека до 13−15 лет, когда лимфоциты — клетки иммунной системы — «учатся» распознавать чужеродные белки и бороться с разными инфекциями. При этом часть лимфоцитов обучается распознавать белки своего организма как чужеродные.

Исследователи полагают, что это необходимо для уничтожения неполноценных или больных клеток организма. У некоторых людей баланс нарушается, из-за чего организм утрачивает контроль над клетками. Лейкоцитов становится больше — и развивается аутоиммунное заболевание (АИЗ).

«Аутоиммунные заболевания связаны с нарушением работы иммунной системы. Среди них можно выделить аутоиммунный тиреоидит, когда поражена щитовидная железа, или аутоиммунный адреналит (болезнь Аддисона), когда страдают надпочечники. Подчеркну, это не болезнь щитовидки или надпочечников. Лечение будет касаться не органов, а регулирования процессов аутоиммунного заболевания, потому как сама болезнь не лечится», — объяснила врач.

Впервые аутоиммунное заболевание щитовидной железы в 1912 году описал японский врач и ученый Хасимото Хакару, поэтому в медицине ее часто еще называют тиреоидит Хасимото.

Спровоцировать ее появление могут:

Вирусные заболевания в тяжелой форме (ОРВИ, краснуха, корь);

Хронические очаги инфекции вроде тонзиллита;

Травмы и операции щитовидной железы;

Избыток йода и даже долгое пребывание на солнце (УФ излучение и радиация);

Стресс.

Виды аутоиммунных заболеваний

В случае осложнения тиреоидита возникает гипотериоз, а он в свою очередь приводит к развитию микседемы — отека тела с обширным нарушением всех органов. По этой причине при выявлении АИЗ следует строго придерживаться рекомендаций лечащего врача.

«Аутоиммунный процесс означает, что иммунитет человека направляет антитела против своего же организма. Если их выработка становится избыточной, то орган (например, щитовидная железа) начинает хуже вырабатывать собственные гормоны. Это приводит к гипотиреозу. В данном случае пациенту выписывают препараты тироксина, чтобы компенсировать дефицит гормонов щитовидной железы», — рассказала эндокринолог.

При хроническом тиреоидите Риделя больной может обнаружить у себя симптомы, похожие на онкологию. Человек ощущает сдавленность в области шеи, причем при пальпации ничего не болит. У пациента наблюдается видимое увеличение органа щитовидной железы и развитие воспалительного процесса, протекающее аналогично злокачественным опухолям. Заболевание сопровождается приступами удушья, затруднением глотания, длительным кашлем и хрипотой в горле.

Диагностика АИЗ требует от врача индивидуального подхода и глубоких знаний медицины. Помимо тиреоидита наиболее распространенными аутоиммунными заболеваниями можно назвать рассеянный склероз, бронхиальную астму, нейродермит, системную красную волчанку, ревматоидный артрит, адреналит, пузырчатку, язвенный колит, гемолитическую анемию, псориаз, витилиго и другие.

Причины аутоиммунных заболеваний

На данный момент неизвестно, почему иммунитет атакует собственный организм. Предполагается, что это происходит в результате мутации генов, а катализатором к проявлению АИЗ может стать какая-то болезнь или неправильный образ жизни.

«В действительности медицина пока не знает, почему возникают аутоиммунные заболевания, как и не нашла ответ о причине развития онкологических процессов, — поведала эндокринолог. — Врачи лишь понимают, что что-то их провоцирует, но почему у конкретного человека развивается онкология именного того или иного органа — загадка. Мы лишь знаем факторы риска, например, образ жизни пациента. Лечение подбирается, исходя из конкретных симптомов».

Симптомы аутоиммунных заболеваний:

Боль в животе, нарушение пищеварения и частое мочеиспускание;

Увеличение щитовидной железы;

Частое повышение температуры тела и потливость;

Непроходящая жажда;

Хроническая усталость и вялость;

Сонливость даже после полноценного ночного отдыха;

Увеличение глоточных миндалин;

Высыпания на коже по типу крапивницы;

Боли в суставах;

Мышечные спазмы;

Отек и онемение конечностей;

Боли в сердце;

Нарушения дыхания и одышка;

Ухудшение зрения;

Потеря массы тела.

Причина аутоиммунных заболеваний в значительной степени неизвестна, однако провоцирующим фактором большинство исследователей называют генетику, стресс, отсутствие здорового образа жизни и плохую экологию.

«Важно избегать стресса, который хотя и не является причиной заболевания, но может стать его провоцирующим фактором, пусковым механизмом аутоиммунного процесса. В то же время нельзя однозначно сказать, что стресс приводит к аутоиммунным нарушениям, поскольку исследования этого не подтверждают», — добавила эксперт.

Лечение аутоиммунных заболеваний

Лечение аутоиммунных (системных) заболеваний заключается в приеме противовоспалительных лекарств и препаратов, подавляющих иммунную систему (они очень токсичны и подобная терапия способствует восприимчивости к разного рода инфекциям).

«На сами антитела при заместительной гормонотерапии воздействие не происходит. Несмотря на большое количество БАДов и определенных типов диет, включая аутоиммунный протокол, на сегодня не существует ни одного препарата, воздействующего на антитела», — подчеркнула врач.

Существующие лекарства оказывают действие не на причину заболевания и даже не на пораженный орган, а на весь организм. В связи с этим сегодня ученые разрабатывают метод, который бы действовал локально на пораженный участок.

«Доказательной базы эффективности компонентов препаратов на уровень титра антител пока нет, поэтому меры профилактики аутоиммунных заболеваний включают поддержку общего состояния организма в норме. Для этого нужен сбалансированный сон, достаточная физическая активность и правильное питание», — посоветовала эндокринолог Филиппова.

Благодаря эфферентной терапии можно выявить аутоиммунные заболевания, которые есть или еще не проявились, и подобрать соответствующее лечение.