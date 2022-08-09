Хирург рассказала, в какое время года безопаснее всего делать липосакцию

Летом липосакцию можно делать в том случае, если объем удаления жировой ткани небольшой.

Многие девушки мечтают избавиться от лишнего жира. Помочь в этом может уже ставшая популярным во всем мире операция по липосакции. Хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала 5-tv.ru, когда лучше проводить эту процедуру и почему.

У пластических хирургов есть календарь операций. Он необходим для распределения процедур таким образом, чтобы процесс восстановления пациентов после них прошел проще.

«Липосакцию можно проводить летом, но в небольшом объеме. То есть если отслойка ткани небольшая. Если организм здоровый, молодой, и уходит не больше 5% от общей массы тела, то можно делать липосакцию», — рассказала эксперт.

Кроме того, восстановление после липосакции подразумевает ношение компрессионного белья, что в жару может вызвать дискомфорт.

Медик напомнила, что липосакцию не стоит делать одновременно с другими операциями. Если же ее все же сочетают с абдоминопластикой, торсопластиой или подтяжкой бедер или рук, то липосакцию лучше провести весной или осенью.

«Хорошо заживают ткани, быстрее происходит восстановление, а отеки быстрее уходят», — пояснила врач.

Медик напомнила, что хирурги учитывают и масштаб работ. Небольшую операцию, например, пластику век, губ и лица можно провести и летом.

Но она отмечает, что некоторые операции назначают, в том числе, на холодное время года.

С какого возраста можно делать пластическую операцию

Многие хирургические вмешательства проводятся в случае острой необходимости. Это может быть срочная медицинская помощь или способ избавления от недуга. При таком сценарии пациент может оказаться на хирургическом столе в любом возрасте. Пластические операции чаще всего, по мнению эксперта, это блажь. Тем не менее поток желающих изменить что-либо в своей внешности не радеет.

«Они проводятся в основном, когда человек становится совершеннолетним уже. Но есть пластическая операция, например, отопластика, которая проводится именно в детском возрасте перед школой в семь лет», — рассказала медик.

Если пациенту пластического хирурга менее 18 лет, его родители должны дать согласие на проведение процедуры. Эксперт напомнила, что многие операции проводятся уже после совершеннолетия или, как минимум, с 14 лет.