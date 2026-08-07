Православные отмечают 14 августа Медовый Спас. В церковном календаре он называется «празднество Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице Марии, матери его».

В этот же день празднуется также Происхождение (несение впереди) честных древ Животворящего Креста Господня. Это первый в череде праздников, в которые верующие приносят в церковь дары природы, чтобы освятить их. За ним последуют еще Яблочный Спас и Ореховый Спас. Все три посвящены Спасителю — Иисусу Христу, отсюда и название.

Как праздновать Медовый Спас

Медовый Спас празднуется в первый день Успенского поста. Это самый первый из трех (Яблочного и Орехового), который ежегодно приходится на 14 августа и совпадает с началом Успенского поста.

С одной стороны, Медовый Спас прочно связан с церковными традициями, с другой — это больше народный праздник, чем религиозный. В его традициях тесно переплелись языческие и христианские мотивы.

На Руси еще в XII веке в этот день принято было совершать молебен с освящением воды, а позже в церковь стали приносить и только что собранный мед, чтобы тоже благословить.

Обычай посвящать дары Богу в благодарность за посланный урожай появился еще в языческие времена. В первый день Успенского поста не только освещали мед, мак и целебные травы, собираемые в августе, но и делали различные обереги и талисманы из даров природы.

Медовым Спасом праздник звали потому, что к этому дню соты обычно наполнялись медом и после него пчелы ничего уже в улей не несли. В народе верили, что если не начать собирать мед из ульев, то пчелы его растащат. Первый мед несли освещать в церковь и только потом пробовали, а также подносили как угощение.

Считалось, что после освещения каждый должен попробовать мед, так и говорили: «На первый Спас и нищий медку попробует». Была и обязательная «ребячья» доля — специально для этого дети собирались на пасеках.

Из меда готовили сбитень, пекли на нем пряники и пироги. О целебных свойствах меда знали издревле. На него же читали специальные заговоры: и от болезней, и на счастливую семейную жизнь, и на удачное замужество.

На Медовый Спас во всех церквях проходят службы в честь двух праздников: празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (в честь победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году) и Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (установленного еще в Константинополе в IX веке).

В храмах после исполнения Великого славословия (песнопение, основанное на ангельской песне, которая прозвучала при возвещении пастухам о рождении Иисуса Христа) выносят Крест, и каждый верующий может ему поклониться. Потом совершают малое водосвятие.

Устраивали на Медовый Спас «вдовьи и сиротские помочи»: всем миром помогали им в хозяйстве, готовили для них угощение, так и говорили: «Ты — за себя, мы — за тебя, а Христов Спас — за всех нас».

По-другому Медовый Спас на Руси называли Первый Спас, Мокрый Спас, Спас Всемилостивейший, день Соломониды-бабушки, Маковый Спас, Спас на воде, Маковеев день, Лакомка, Медовый праздник, Пчелиный праздник и даже Проводы лета. Основное же название этого и других двух праздников — Спасы — дано в честь Иисуса Христа-Спасителя. Остальные названия тоже появились неспроста.

Маккавеев день или Маковей

Название «Маккавеев день» связано с тем, что 14 августа также чтили память семи святых мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, а также матери их Соломонии (отсюда название «день Соломониды-бабушки») и учителя их Елеазара.

История их мученичества относится к II веку до нашей эры. Правитель Антиох Эпифан возрождал в Иудее язычество и поставил в Иерусалимском храме статую Зевса. 90-летний учитель закона Божия Елеазар открыто выступил против таких злодеяний. С ним были семеро его учеников и их мать.

Всех их жестоко казнили, причем сыновей убивали по очереди на глазах Соломонии. Их подвиг воодушевил Иуду Маккавея поднять восстание против Эпифана и победить.

В народном же сознании имя Маккавеев связалось с маком, который созревал к этому дню. Так что 14 августа традиционно готовили постную выпечку с маком и медом. Мак добавляли в начинки или делали особую смесь — маковое молоко, чтобы макать туда блины. Мак был одним из излюбленных лакомств, что отразилось и в поговорках: «Мачок с медом — усы оближешь», «Черен мак, да бояре едят», «Рад Яков, что пирог с маком».

Мак, особенно освещенный, нередко использовали для изготовления различных оберегов и талисманов. Например, 14 августа рекомендовалось собрать маковейчик — специальный букет из 17 трав и цветов, который потом хранили в доме, чтобы он защищал семью от невзгод и раздоров.

В такой букет входили разные растения, обязательно в нем присутствовал мак (коробочки). Добавляли и душицу, овес, мяту, горечавку, полынь. Букет перевязывали красной лентой и хранили весь год, до следующего лета.

Мак издавна считался растением-оберегом, который защищал от нечисти и сглаза, придавал сил и даже мог обеспечить богатство. Маленький букетик из освещенных маковых коробочек можно поместить над входной дверью дома.

Мокрый Спас

Спасом на воде и Мокрым Спасом 14 августа прозвали потому, что в церкви проводилось малое водосвятие. Это нашло отражение в поговорках: «Спас на воде — время святить водицу, чтобы позже ею лечиться».

Во многих областях бытовала традиция в этот день чистить старые колодцы и освещать новые. Могли совершать и крестный ход к родникам для освящения воды. Нередко потом купались в такой воде и даже купали скот, чтобы уберечь его от болезней или сглаза.

В некоторых местностях 14 августа засевали озимые, сохранились и поговорки об этом: «Первый Спас — первый сев», «До Петрова дни взорать, до Ильина заборонить, на Спас засевать».

Как праздновать Медовый Спас

В Медовый Спас все традиции так или иначе связаны с медом:

Верующие посещают праздничные богослужения в церквях и храмах, а также освящают медовые продукты. В Медовый Спас также совершают малое освящение воды, мака и различных целебных растений, которые собирают в это время — зверобой, полынь, ромашка, тмин, рябина.

Во время трапез первым на стол подают мед.

Готовятся различные блюда и десерты из меда с учетом правил поста, например, медовые пряники, коврижки или квас. Мед часто подают с хлебом, блинами и яблоками.

Для пасечников 14 августа считается ключевым в сборе меда.

Принято выражать благодарность пасечникам и пчелам за их нелегкий труд;

Важно не забывать в этот день про помощь ближнему. Например, угощать соседских детей медом или подарить баночку меда нищему.

У пасечников существует благочестивая традиция раздать по кусочку соты детям и нищим.

Что нельзя делать на Медовый Спас

С Медового Спаса у православных начинается Успенский пост, который продлится до одного из главных памятных дат христиан — Успения Пресвятой Богородицы. Это строгий пост, во время которого верующие должны полностью исключить из рациона продукты животного происхождения.

Нельзя работать в огороде, а также делать уборку и передвигать тяжелые предметы.

Еще с языческих времен, когда наши предки отмечали праздник Русалии, 14 августа запрещено купаться в водоемах. Считается, что в мутной воде можно потерять здоровье.

Нельзя отказывать в помощи. Пройти мимо нищего и не подать милостыню — накликать беду, деньги навсегда уйдут из дома.

Что можно делать 14 августа

Как и следует из названия праздника, 14 августа нужно собирать или покупать мед, освящать его в церкви и угощать свежим урожаем соседей. Считается, что в опустевшую из-под меда баночку нужно в течение года складывать монеты и потом убрать до следующего Медового Спаса, чтобы потом раздать просящим. Такой добрый поступок вернется достатком в дом.

На Медовый спас в народе также принято было 14 августа купать домашних животных и совершать различные заговоры, чтобы они благополучно пережили предстоящую зиму.

14 августа нужно непременно сделать хотя бы одно доброе дело — помочь одиноким старикам или сиротам, отдать нуждающимся одежду и обувь или накормить нищих. По приметам, если на Медовый Спас помочь вдове или нуждающейся женщине, то весь год не будешь знать бед.

В этот день хорошо собирать лекарственные травы, чтобы засушить их на зиму, а также делать обереги.

Приметы на 14 августа