День Вавилы: почему 17 сентября нельзя давать деньги в долг

17 сентября православные чтят память священномученика Вавилы, трех отроков Урвана, Прилидиана, Епполония и их матери Христодулы.

Епископ Вавила Антиохийский и его ученики

Согласно преданию, святые приняли мученическую смерть во время правления римского императора Декия (Деция) Траяна в 249–251 годах.

Декий поклонялся языческим богам и после восшествия на престол задумал сплотить духовные силы язычников ради укрепления своего статуса в стране. Для этого он присвоил себе титул «восстановителя культов», обожествляя правителей Рима прежних времен.

Однажды во время своего пребывания в городе Антиохия император устроил большой праздник в честь языческих богов. В этот же день святой епископ Антиохийский Вавила совершал в храме Божественную литургию. Вавила молился за свою паству, он наставлял людей и рассказывал, как мужественно переносить все испытания во имя Бога.

После того как процесс идолослужения завершился, правитель решил посетить христианский храм, чтобы увидеть «совершение Божественных Таин». Приход язычника в храм означал бы его осквернение. О желании императора доложили епископу. Он вышел навстречу Декию и преградил ему дорогу в церковь. Когда тот попытался ближе подойти к дверям, Вавила оттолкнул его. Правитель Рима хотел отомстить, но испугался количества прихожан.

Позже оскорбленный правитель приказал предать огню христианский храм и послал людей за епископом Вавилой. На вопрос о том, как священнослужитель посмел так дерзко себя вести, тот отвечал: «Если кто восстает на Бога и хочет нанести оскорбление Его святыне, тот не только не достоин почестей, но становится врагом Господа».

Несмотря на угрозы, Вавила Антиохийский остался непоколебим в своей вере и служении Господу. Его заковали в цепи и повели по городу.

На суде вместе с Вавилой присутствовали его верные ученики — Урван, Прилидиан и Епполлоний. Они вместе с матерью тоже отказались перейти в язычество.

За такую дерзость каждому отроку нанесли количество ран по числу их лет. Первому — 12 ран, другому — десять, а третьему — семь. После этого всех мучеников повесили на дереве и стали жечь огнем. Позже их казнили через усекновение мечом.

День Вавилы — традиции 17 сентября

17 сентября именуется как День Вавилы. В старину говорили: «Вавила — поздние вилы». В деревнях заканчивались полевые работы, все инструменты, в том числе и вилы, убирали в сарай до следующего года.

Вилы втыкали в снопы, и если натыкались на что-то твердое, значит там спряталась кумоха — лихорадка. Она могла одурманить семейные пары и сделать их бесплодными. Если ее не выгнать, она станет всем вредить.

Поскольку 17 сентября православные верующие молятся иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», традиции дня связаны с огнем. Нужно обязательно помолиться иконе, которая охраняет дом от пожаров и молний. А если постройка уже горит, дом надо обойти с иконой, чтобы огонь отступил.

Что можно делать в День Вавилы

Принято класть лук во все блюда на столе, а по стенам развешивать луковые связки. По поверьям, запах лука способен отогнать нечистые силы и избавить семью от болезней.

Что нельзя делать 17 сентября

В день Вавилы запрещается давать в долг и раздавать милостыню нуждающимся. Считалось, что этим может притянуть нищету.

17 сентября ни в коем случае нельзя лениться и откладывать дела на потом. Также не советуют спать днем, потому что можно будет проснуться больным.

Народные приметы 17 сентября