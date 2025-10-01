Арина Шиповница: почему 1 октября нельзя ходить в гости и что еще нельзя делать

По церковному календарю 1 октября день святых мучениц Софии и Ирины, а также мученицы Ариадны Промисской.

Мученицы София и Ирина Египетские

Мученицы София и Ирина жили в III веке в Египте. Их подвергли истязаниям за исповедание христианства при императоре Аврелиане. После правитель Египта Клавдий велел их обезглавить. Мощи мучениц были перенесены спустя несколько веков Константином Великим в Константинополь.

Мученица Ариадна Промисская

Ариадна жила во II веке от Рождества Христова во фригийском городе Промиссии. По сословному положению Ариадна была рабыней и прислуживала в доме Тертилла — главы города. Когда у градоначальника родился сын, он организовал торжество в одном из языческих храмов и пригласил всех на пир. Но рабыня Ариадна все это время оставалась дома, не желая участвовать в языческих обрядах.

Подобное непослушание разозлило правителя. Ариадна Промисская подверглась жестоким пыткам. Христианку повесили, а затем стали прижигать тело каленым железом и разрывать стальными крючками. После святую бросили в темницу и мучили голодом, принуждая отречься от Христа и признать языческих богов.

Но вера мученицы не поколебалась ни на секунду, и с Божьей помощью ей удалось сбежать из тюрьмы. Израненная и истощенная, Ариадна попыталась скрыться из города.

Узнав об этом, правитель организовал погоню за беглянкой. Когда слуги Тертилла были уже поблизости, святая начала молиться о помощи. Вдруг в скале образовалась расщелина. Ариадна скрылась в ней, после чего каменная скала сомкнулась.

Третилл и его слуги, увидев произошедшее чудо, испытали ужас. Растерявшись, гонители начали ругаться между собой, ранить копьями и в итоге забили друг друга насмерть.

Арина Шиповница — традиции 1 октября

В давние времена на Руси Ирину и Ариадну еще называли Ариной, а 1 октября стали именовать днем Арины Шиповницы. Люди верили, что только те ягоды шиповника, которые собраны с 1 октября и до первых заморозков, принесут максимум здоровья и пользы. Именно в этот период в шиповнике накапливалось достаточное количество аскорбиновой кислоты.

На Арину Шиповницу продолжались девичьи посиделки. Обычно их совмещали с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться у кого-нибудь в доме, шинковать, солить капусту, одновременно веселясь, разговаривая, исполняя песни.

1 октября крестьяне наблюдали за отлетом журавлей, а увидев в небе журавлиный клин, кричали им вслед «Колесом дорога». Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла и приносят весну на крыльях.

Что можно делать на Арину Шиповницу

Верующие 1 октября молились святой Ариадне в церкви о благополучии, здоровье и семейном согласии;

На Арину Шиповницу следует творить добрые дела, но делать это не на показ, без хвастовства.

Что нельзя делать 1 октября

На Арину Шиповницу не следует хвалиться перед окружающими успехами и достижениями, а также просить у Господа больше, чем вам необходимо. Кроме того, нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими людьми;

Нежелательно оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Считается, что злые духи могут напасть на одиноких детей и вызвать у них разные болезни;

Не стоит стричь волосы. В народе считается, что если постричь 1 октября волосы, есть риск укоротить свою судьбу;

Нельзя сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Лучше этого не делать в принципе, а не только 1 октября, чтобы не привлечь беду и безденежье;

Не стоит ходить в гости и принимать друзей и знакомых у себя. Рискуете серьезно поссориться. К тому же в доме должны быть только самые близкие люди, иначе, если верить приметам на 1 октября, семья может развалиться.

Народные приметы на Арину Шиповницу