Арина Шиповница: почему 1 октября нельзя ходить в гости и что еще нельзя делать
В народе 1 октября занимались сбором шиповника. Считалось, что только собранный на этот праздник плоды обладает наибольшей целительной силой.
Фото: www.globallookpress / Helmut Meyer zur Capellen
По церковному календарю 1 октября день святых мучениц Софии и Ирины, а также мученицы Ариадны Промисской.
Мученицы София и Ирина Египетские
Мученицы София и Ирина жили в III веке в Египте. Их подвергли истязаниям за исповедание христианства при императоре Аврелиане. После правитель Египта Клавдий велел их обезглавить. Мощи мучениц были перенесены спустя несколько веков Константином Великим в Константинополь.
Мученица Ариадна Промисская
Ариадна жила во II веке от Рождества Христова во фригийском городе Промиссии. По сословному положению Ариадна была рабыней и прислуживала в доме Тертилла — главы города. Когда у градоначальника родился сын, он организовал торжество в одном из языческих храмов и пригласил всех на пир. Но рабыня Ариадна все это время оставалась дома, не желая участвовать в языческих обрядах.
Подобное непослушание разозлило правителя. Ариадна Промисская подверглась жестоким пыткам. Христианку повесили, а затем стали прижигать тело каленым железом и разрывать стальными крючками. После святую бросили в темницу и мучили голодом, принуждая отречься от Христа и признать языческих богов.
Но вера мученицы не поколебалась ни на секунду, и с Божьей помощью ей удалось сбежать из тюрьмы. Израненная и истощенная, Ариадна попыталась скрыться из города.
Узнав об этом, правитель организовал погоню за беглянкой. Когда слуги Тертилла были уже поблизости, святая начала молиться о помощи. Вдруг в скале образовалась расщелина. Ариадна скрылась в ней, после чего каменная скала сомкнулась.
Третилл и его слуги, увидев произошедшее чудо, испытали ужас. Растерявшись, гонители начали ругаться между собой, ранить копьями и в итоге забили друг друга насмерть.
Арина Шиповница — традиции 1 октября
В давние времена на Руси Ирину и Ариадну еще называли Ариной, а 1 октября стали именовать днем Арины Шиповницы. Люди верили, что только те ягоды шиповника, которые собраны с 1 октября и до первых заморозков, принесут максимум здоровья и пользы. Именно в этот период в шиповнике накапливалось достаточное количество аскорбиновой кислоты.
На Арину Шиповницу продолжались девичьи посиделки. Обычно их совмещали с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться у кого-нибудь в доме, шинковать, солить капусту, одновременно веселясь, разговаривая, исполняя песни.
1 октября крестьяне наблюдали за отлетом журавлей, а увидев в небе журавлиный клин, кричали им вслед «Колесом дорога». Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла и приносят весну на крыльях.
Что можно делать на Арину Шиповницу
- Верующие 1 октября молились святой Ариадне в церкви о благополучии, здоровье и семейном согласии;
- На Арину Шиповницу следует творить добрые дела, но делать это не на показ, без хвастовства.
Что нельзя делать 1 октября
- На Арину Шиповницу не следует хвалиться перед окружающими успехами и достижениями, а также просить у Господа больше, чем вам необходимо. Кроме того, нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими людьми;
- Нежелательно оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Считается, что злые духи могут напасть на одиноких детей и вызвать у них разные болезни;
- Не стоит стричь волосы. В народе считается, что если постричь 1 октября волосы, есть риск укоротить свою судьбу;
- Нельзя сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Лучше этого не делать в принципе, а не только 1 октября, чтобы не привлечь беду и безденежье;
- Не стоит ходить в гости и принимать друзей и знакомых у себя. Рискуете серьезно поссориться. К тому же в доме должны быть только самые близкие люди, иначе, если верить приметам на 1 октября, семья может развалиться.
Народные приметы на Арину Шиповницу
- Какая погода 1 октября — такая будет 1 апреля;
- Сорняки высокие — грядущая зима будет снежной;
- К Арине Шиповнице листья еще не облетели с берез — зима будет теплой;
- 1 октября журавли улетают на юг — к концу месяца придут морозы;
- Журавлей в небе не видно — до ноября установится теплая погода.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?