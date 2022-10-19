Военное положение и не только: главные заявления Путина на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совбеза России и объявил о новых мерах безопасности в ряде регионов.

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением на заседании Совета безопасности РФ по нескольким важным пунктам.

Введение военного положения в четырех регионах России

В четырех новых регионах России, проголосовавших на сентябрьском референдуме за вхождение в состав Российской Федерации, — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 00 часов 00 минут 20 октября 2022 года вводится военное положение.

Президент напомнил, что во всех этих регионах такой режим действовал еще до присоединения к России.

«Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что киевский режим отказался признать сделанный населением выбор и отвергает любые предложения о переговорах.

«Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти», — добавил Путин.

Именно потому, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, президентом было принято решение ввести на новых территориях военное положение.

Для этого предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. В частности:

Организация производства продукции и услуг для государственных нужд

Эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы

Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней

Приостановка деятельности политических партий и других общественных и религиозных объединений, подрывающих оборону и безопасность

Привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению объектов экономики

Изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости

Введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроля за телефонными переговорами

Запрет на выезд граждан за пределы страны

Кроме этого, правительство России должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях РФ, на которых введено военное положение, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.

При необходимости в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом.

Введение максимального и среднего уровней реагирования в ряде регионов России

Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах — Республика Крым, город Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области — средний уровень реагирования.

При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где введено военное положение, будет действовать режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.

Создание штабов

Президент России также объявил о создании штабов территориальной обороны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром.

«Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию государственного совета по направлению „Государственное и муниципальное управление“ совместно с администрацией президента, подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти», — сказал Путин на совещании.

Дополнительные полномочия глав регионов

Дополнительные полномочия глав регионов будут расширены в связи со сложившейся ситуацией за счет сферы обеспечения безопасности. В частности, в российских субъектах будут созданы штабы территориальной обороны. Содействие в этом вопросе губернаторам будут осуществлять министерство обороны и другие сопряженные ведомства.

«Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что действия региональных глав должны полностью соответствовать обстановке в каждом из субъектов Российской Федерации.