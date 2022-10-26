Артемьев день: почему 2 ноября нельзя смотреть на пролетающих птиц

В старину на Артемия в селах продолжали готовиться к наступлению холодов, мужчины укрепляли заборы, а в обязанности женщин входила заготовка припасов на зиму.

Православные верующие 2 ноября почитают память двух святых — Артемия Антиохийского и Артемия Веркольского. На Руси этот день называли Артемьевым.

Артемий Антиохийский

Артемий Антиохийский жил в IV веке и служил воеводой при императоре Константине Великом. После окончания службы он отправился наместником в Египет.

Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, начались гонения на христиан. Артемия Антиохийского за его веру и критику методов нового властителя арестовали, долго пытали, а затем обезглавили.

Артемий Веркольский

Артемий Веркольский жил в селе Верколье Архангельской губернии в XVI веке. С детства Артемий отличался трудолюбием и помогал родителям в домашних делах. Детским забавам он предпочитал церковь и молитвы.

Мальчик погиб в 13 лет от удара молнии. Вместе с отцом Артемий работал в поле, внезапно сгустились тучи, и началась гроза. Тело отрока не стали хоронить и отпевать, суеверные односельчане рассудили, что смерть случилась внезапно, следовательно, Господь покарал его за какие-то грехи. Тело Артемия отнесли в лес и накрыли ветками и берестой.

Спустя несколько десятков лет (по разным данным, от 28 до 35 лет) тело мальчика нашел в лесу священнослужитель местной церкви Агафоник. Останки оказались не тронуты тлением и источали приятный запах. Клирик вернулся в деревню и рассказал о чуде, попросив жителей забрать тело праведника из леса. Односельчане отнеслись к затее священника без должного усердия — перевезли останки и, не оказав положенных почестей, просто положили их на паперти, прикрыв гроб берестой.

Икона "Преподобный Нифонт Кипрский и праведный Артемий Веркольский". © РИА Новости / Владимир Вяткин

В том же году в Архангельской губернии начала свирепствовать лихорадка. Эпидемия не щадила никого, особенно детей. Заболел и ребенок одного из крестьян, перевозивших тело Артемия Веркольского из леса. Мужчина отправился в церковь, упал на колени перед гробом святого и долго молился, умоляя спасти сына, а в завершении молитв отломил кусочек бересты, лежавшей на теле Артемия.

По преданию, дома мужчина повесил этот кусочек на шнурок с нательным крестом сына. После этого практически сразу же у ребенка спал жар, и вскоре он выздоровел. Эта весть моментально облетела окрестности. Люди потянулись в церковь к мощам святого, вскоре многие исцелились, а эпидемия прекратилась. На ме­сте об­ре­те­ния мо­щей святого от­ро­ка Веркольского в 1648 году был ос­но­ван мо­на­стырь, где и по­ло­жи­ли его свя­тые мо­щи. А позднее в 1793 году в Свято-Артемьево-Веркольском монастыре был построен каменный храм, освященный в честь Артемия, куда и перенесли его мощи.

Артемьев день — традиции 2 ноября

2 ноября люди молятся Артемию Веркольскому и просят уберечь семью от случайной или нелепой смерти, а также от тяжелых болезней.

2 ноября женщины квасили капусту и готовили припасы на зиму, а мужчины по традиции занимались починкой заборов. Крестьяне верили, что чем крепче забор, тем урожайнее будет следующий год.

Считалось, что в Артемьев день к человеческому жилью начинали приближаться волки. По их поведению крестьяне судили о будущем. Например, если дикие животные выли поодиночке — это предвещало морозы, а если выла целая стая — это сулило голод.

Также 2 ноября организовывались пиршества для атаманов и их дружин, во время которых военачальникам подносили дары — холодное и огнестрельное оружие, щенков для псовой охоты и другие подобные подарки.

Что нельзя делать 2 ноября

В Артемьев день нельзя затевать ссоры и просто разговаривать на повышенных тонах. Тот, кто все-таки поссорится с близкими или коллегами, еще долгое время не сможет наладить отношения.

Также запрещено устраивать шумные празднования, в частности играть свадьбы. Считалось, что браки, заключенные в этот день, не будут долговечными. Наши предки верили, что бурное веселье может разозлить духов.

2 ноября не стоит думать о чем-то плохом, иначе подобные сценарии воплотятся в реальной жизни.

По традиции в Артемьев день нельзя смотреть на пролетающих птиц — можно стать нищим.

Нежелательно играть свадьбы. День считался неподходящим для шумных праздников и увеселений

Что можно делать 2 ноября

В Артемьев день надо сходить в храм и помолиться святому Артемию об избавлении от тяжелых болезней.

День хорош для последних приготовлений к зиме.

Народные приметы на 2 ноября