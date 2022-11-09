Зарок на Параскеву: почему 9 ноября нужно обязательно сдержать обещание

На Руси день почитали как обетный, то есть подходящий для обещаний, которые непременно нужно выполнить.

В день 9 ноября православные христиане чтят память преподобного Нестора Летописца Печерского.

Нестор Летописец

Именно он создал наиболее ранний из древнерусских летописных сводов начала XII века — «Повесть временных лет».

Преподобный Нестор Летописец родился в Киеве в XI веке. В 17 лет юноша начал обучение в Киево-Печерской обители, позже был пострижен в монахи, а потом посвящен в иеродиаконы. Нестор много времени проводил за письменными трудами и отдавал все силы учебе.

В 1091 году, когда было решено перенести мощи преподобного Феодосия Печерского, скончавшегося в 1074-м, из пещеры в церковь, Нестор участвовал в открытии мощей и, согласно житию, лично вынес их из пещеры.

В самом тексте «Повести временных лет» упоминается ее безымянный автор — некий черноризец Печерского монастыря. И только в списке «Повести…», найденном в 1809 году, есть имя Нестора. Также его имя как автора летописи несколько раз упоминается в сочинениях жившего в XIII веке печерского инока Поликарпа.

Также в монастыре Нестор Летописец занимался составлением жизнеописаний киевских и печерских угодников. Помимо «Повести временных лет» сохранились житие преподобного Феодосия Печерского и «Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба». Впрочем, неоднократно специалистами высказывались сомнения, что все эти памятники принадлежат перу одного человека.

Скульптура Марка Антокольского «Нестор летописец». Источник фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Скончался Нестор 27 октября 1114 года. Мощи святого находятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры. Преподобный входит в список святых Римско-католической церкви под именем Нестор-Летописец Печерский.

9 ноября — Зарок на Параскеву

На Руси 9 ноября почитали как обетный, то есть подходящий для обещаний день. Например, женщины давали зарок на Параскеву (память великомученицы Параскевы совершается 10 ноября) и обещали выполнить какую-то непростую работу в абсолютном молчании. Женщины часто давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Пресвятой Богородицы, пишет utro.ru.

Считалось, что тогда Параскева выполнит самое заветное желание (но только достойное) или же исцелит от болезни близкого человека.

Обещания можно давать с любым сроком исполнения — в тот же день или в течение года, главное — выполнить их, иначе удача и благополучие отвернуться от человека.

Что нельзя делать 9 ноября

Ни в коем случае нельзя переедать. Стоит максимально ограничить себя в еде и предаться благим мыслям и молитвам.

Также 9 ноября строго-настрого запрещено давать другим людям в течение дня обещания, но не выполнять их. Если позабыть об обещанном, в день святой Прасковьи (10 ноября) человеку воздастся, несмотря на наличие или отсутствие у него злого умысла.

Что можно делать 9 ноября

В Зарок на Параскеву принято давать наперед большие, значимые обеты — обещания. Финансово обеспеченные люди в древности зарекались построить церковь или подать большую милостыню. Женщины клялись сшить или связать какое-либо изделие только за одну ночь. Кто-то обещал отнести подношения (пироги, хлеб, одежду, полотенца, платки и другое) в храм.

Пообещав перед иконой выполнить какой-либо зарок, в случае беды, обещание нужно было срочно осуществить — тогда все напасти отступали.

День стоит провести в благочестивых размышлениях, трудах и воздержании.

Приметы на 9 ноября

— на деревьях иней — на неделе будет сильное похолодание;

— сильный туман утром — к теплым денькам;

— снег лежит на влажной почве — весна будет ранней и теплой.