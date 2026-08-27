Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 32 0

В производстве подвижного состава задействованы регионы — таким образом развивается транспортная промышленность всей страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Современный подвижной состав столичного транспорта — залог высокого комфорта пассажиров. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Всего с 2011 года было закуплено 496 новых пригородных составов. В 2025-м полностью завершили обновление поездов на Московских центральных диаметрах. Темпы обновления подвижного состава Центрального транспортного узла — самые высокие в мире», — написал мэр Москвы.

В 2010 году в столичном метро доля современных вагонов составляла 12 процентов, а их средний возраст превышал 20 лет. Сегодня по темпу обновления составов Московский метрополитен занимает первое место среди городов Европы и Америки.

Так, в 2026-м в столичное метро поступит более 300 новых вагонов (в основном на Замоскворецкую линию). Совокупная доля новых поездов метро и Московского центрального кольца за первые шесть месяцев текущего года выросла до 82 процентов. Средний возраст вагонов снизился менее чем до 12 лет. К 2030-му этот показатель достигнет более 90 процентов и 11 лет — это один из самых высоких темпов обновления подвижного состава в мире.

«В планах — ежегодные поставки примерно 300 вагонов. К 2030-му доля новых составов будет уже больше 90 процентов, а средний возраст вагонов сократится до 11 лет. Важно, что в их производстве задействованы регионы — таким образом развивается транспортная промышленность всей страны», — подчеркнул Сергей Собянин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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