На Руси 17 ноября получило название Еремин день. В этот день верующие чтят память преподобного Иоанникия Великого и святых мучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея Пресвитера.

Мученики Никандр и Еремей

Свя­тые свя­щен­но­му­че­ни­ки Ни­кандр, епи­скоп Мир­ский, и Ер­мей пре­сви­тер, были уче­ни­ками апо­сто­ла Ти­та и бы­ли ру­ко­по­ло­же­ны им в свя­щен­ный сан.

Под­ви­за­ясь в неустан­ных пас­тыр­ских тру­дах, свя­тые мно­гих языч­ни­ков об­ра­ти­ли ко Хри­сту. За это они бы­ли схва­че­ны и при­ве­де­ны на до­прос к гра­до­на­чаль­ни­ку Ли­ва­нию. Ни уго­во­ры, ни угро­зы вла­стей не скло­ни­ли свя­тых му­че­ни­ков от­речь­ся от Хри­ста. То­гда Ли­ван­ий при­ка­зал их пы­тать.

Лю­тые, нече­ло­ве­че­ские му­ки вы­нес­ли свя­тые: их, при­вя­зан­ных к ко­ням, во­лок­ли по кам­ням, те­ла их рва­ли же­лез­ны­ми крю­чья­ми, бро­са­ли в го­ря­щую печь. Гос­подь по­мог им вы­не­сти то, что че­ло­век сво­и­ми си­ла­ми вы­не­сти не мо­жет. Под ко­нец му­чи­те­ли прон­зи­ли го­ло­вы и серд­ца свя­тых гвоз­дя­ми и, бро­сив их в яму, за­сы­па­ли зем­лей.

Преподобный Иоанникий Великий

Святой был родом из Вифинии и родился в 752 году в селении Марикати. Семья его была небогата, поэтому мальчик не получил должного образования. С детства его обязанностью было пасти скот, именно во время этой работы Иоанникий много молился, в том числе о том, чтобы Господь уберег его стадо от воров и зверей.

Возмужав, Иоанникий был призван на военную службу, где он показал себя храбрым и мужественным воином. Не раз за свою службу он удостаивался самых высоких наград. Но святой чувствовал, что его предназначение заключается не в этом. Тяготясь военной службой, Иоанникий оставил ее, чтобы посвятить себя служению Богу.

Два года святой обучался иноческим подвигам и лишь после этого отправился в пустыню, чтобы всецело посвятить себя служению Богу. Три года он провел в пустыне в глубоком уединении, лишь раз месяц употребляя в пищу немного хлеба и воды. После чего святой Иоанникий ушел в горы. И только после 12 лет подвижнической жизни он принял монашеский постриг.

За свои духовные труды святой удостоился от Бога дара пророчества. Кроме того, по словам его ученика Пахомия, преподобный во время молитвы мог подниматься над землей, мог становиться невидимым для людей и был невосприимчив к ядам. Также, по преданию, святого не трогали дикие звери и даже ядовитые змеи не причиняли ему вреда. Известно, что он освободил город Фас от нашествия змей. За эти и многие другие подвиги преподобный получил прозвище Великий.

В глубокой старости святой поселился в Антидиевой обители и пробыл там в затворе до конца своей жизни.

17 ноября — Ерема — сиди дома

На Руси этот день называли «Еремей», «Ерема — сиди дома», «Еремей и Никандр», «Никандр».

В старину верили, что в этот день особой удачи в делах не будет и даже может приключиться какая-либо неприятность, поэтому старались без особой нужды не выходить за ворота. Считалось, что на Ерему можно столкнуться с нечистой силой. Особенно часто, как верили наши предки, ее можно было встретить на перекрестках, которые в старину считались опасным местом.

Здесь можно было увидеть черта, полевика (духа — хозяина поля), межевика (духа, обитающего на полевых межах), оборотня, ведьму и других малоприятных языческих божеств. Более того, на перепутьях мог появляться пострел — нечистый дух, вызывающий болезни. Поэтому на перекрестке, у околицы обязательно надо было перекреститься, чтобы не захворать.

Кроме того, нечисть могла попытаться проникнуть через ворота в избу или в хозяйственные постройки — овин, хлев или баню — и набезобразничать там.

Особенно 17 ноября следили за печью, поскольку считалось, что нечисть может притаиться за ней. Печь была для крестьян всегда особым местом, которая не только кормит, но может и нести опасность.

Также считалось, что в этот день не следует давать в долг, давать огонь, угли и пищу соседям, поскольку можно «вынести из дома» удачу и счастье. На Ерему не заводили знакомства, старались не общаться с новыми людьми, начинать дела и тем более играть свадьбы.

Следили в этот день и за погодой. Если мышей было больше, чем обычно, зима ожидалась холодная. Если лес издалека кажется черным — скоро потеплеет. Если вокруг солнца появились белые круги — это к надвигающейся буре.

Что нельзя делать 17 ноября

Наши предки считали, что в этот день нужно непременно оставаться в своем доме и не выходить даже за ограду, дабы не навлечь на себя неприятности и не столкнуться с нечистой силой. «Призрачны околицы в этот день», — говорили люди.

Кроме того, оставаться в жилище подталкивала в этот день и погода. Отмечается, что 17 ноября часто стояли морозы и дул пронизывающий ветер. В народном сознании сохранилась поговорка: «Ерема — сиди дома»

Также предки считали, что в Еремин день нельзя делиться с соседями углями. Это поверье связано с силами злых духов, которые так и норовили проникнуть в дом и лишить его семейного очага и счастья.

Что можно делать 17 ноября

В Еремин день женщины готовили ужин из нескольких блюд и накрывали на стол для домочадцев. Считается, что 17 ноября, оставшись дома, нужно заняться рукоделием: вязать и вышивать.