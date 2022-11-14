День Ионы: как 18 ноября привлечь хорошего жениха
В этот день девушки молились, чтобы небеса послали им хороших женихов.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Православные отмечают день памяти архиепископа Псковского и Великоновгородского Ионы, а также мучеников Галактиона и Епистимию.
Архиепископ Новгородский Иона
Святитель Иона, архиепископ Новгородский, в миру Иоанн жил в XV веке. Он рано остался сиротой и был усыновлен одной благочестивой вдовой, жившей в Новгороде. Она заботилась о воспитании мальчика и отдала его в школу.
Блаженный Михаил Клопский, встретив однажды Иоанна на улице, предсказал, что он будет архиепископом Новгорода. Иоанн принял постриг в Отенской пустыни, в 50-ти верстах от города, был игуменом этой обители, откуда новгородцы в 1458 году избрали его в архиепископы, после смерти святого Евфимия.
Святитель Иона пользовался большим уважением в Москве, и в его святительство московские князья не посягали на независимость Новгорода. Московский митрополит святой Иона был другом новгородского святителя и хотел видеть его своим преемником.
Архиепископ Иона построил первый на новгородской земле храм в честь Преподобного Сергия Радонежского. Заботясь о возрождении преданий новгородской церковной старины, он вызвал в Новгород известного составителя житий святых Пахомия Логофета, который написал, на основании местных источников, службы и жития наиболее известных новгородских святых.
К этому времени относится начало основания Соловецкого монастыря. Иона оказал большую помощь и содействие устройству обители. Преподобному Зосиме он выдал особую благословенную грамоту, по которой отдавал (вместе с мирскими властями Новгорода) во владение новой обители весь Соловецкий остров. Чувствуя приближение кончины, Иона написал духовную, завещая похоронить тело его в Отенской обители.
Мученики Галактион и Епистимия
Святые Галактион и Епистимия жили в городе Эмесе около 250 года и пострадали за веру в Христа во времена правления императора Деция и наместника Секунда.
Предание гласит, что родители Галактиона долгое время оставались бездетными, несмотря на их щедрые жертвоприношения языческим богам.
Только после того, как супруги уверовали во Христа и приняли крещение, их молитвы были услышаны и вскоре родился у них сын. Младенца назвали Галактионом. Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог сделать блестящую карьеру, но Галактион стремился к непорочной, иноческой жизни — уединению и молитве.
Когда юноша вырос, отец обручил его с девушкой по имени Епистимия. Галактион не стал противиться воле родителей, но и с женитьбой не торопился. Это несколько смущало семью его невесты. Тогда он признался Епистимии в том, что не хочет к ней прикасаться, потому что она не христианка, а он не желает осквернять свое крещение союзом с язычницей.
Узнав об этом, Епистимия отреклась от многобожия и приняла христианство, а крестил ее сам Галактион. Через некоторое время супруги раздали свое имущество нищим и решили посвятить себя иноческой жизни. Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женский, приняли монашеский постриг и подвизались в течение нескольких лет в трудах, посте и молитвах.
Тем временем продолжались гонения на христиан, язычники узнали о существовании христианских обителей и донесли об этом правителю области. Тот немедля отправил в эти места своих воинов. Иноки успели убежать в горы, и только Галактион остался в своей келье. Воины схватили его и потащили на суд к правителю.
Увидев это, Епистимия вышла из укрытия и предала себя в руки мучителей. Святые стойко выдержали все испытания и мучения и смело исповедали веру в Господа Иисуса Христа. За это их подвергли мучениям и казнили.
18 ноября — день Ионы
Этот день на Руси был связан с традициями, касающимися замужества и женитьбы. Девушки молились о хорошем муже. Те, кто хотели побыстрее выйти замуж, разбрасывали на заре вокруг своего дома мелкие монетки, булавки, пуговицы, бусины и предметы рукоделия для привлечения женихов.
В свою очередь, те парни, которые хотели найти себе невесту, должны были с утра пораньше выйти из дома, пройти по деревне и внимательно посмотреть во дворы домов, не видно ли там оставленных для них знаков.
Считалось, что на Иону можно и «присушить» жениха. Для этого брали банный веник с голыми прутьями, без листьев, или просто связывали в пучок прутья, вырывали из него один и клали на порог. Как только любимый перешагивал его, входя в дом, прутик надо было сразу спрятать, а в банный день положить в таком месте, где сухо и тепло, и произнести заговор.
Также по «волшебному прутику» можно было определить, насколько успешно идет процесс влюбленности. Если прутик высыхал быстро — значит, на чувства будущего жениха можно положиться, если оставался сырым — то значит, на молодца не действовало «присушивание».
Что касается сельскохозяйственных работ, то на Иону заканчивали собирать редьку. Именно этот овощ в основном употребляли в постные дни. Редьку натирали на терке, солили, прибавляли рубленого лука и постного масла и наливали кваса или резали тонкими ломтиками, солили и давали постоять, пока она не даст сок. После этого в нее добавляли нарезанный ломтиками лук и постное масло.
Были и погодные приметы. Считалось, что если в этот день начнется снегопад, то целая зима будет снежная и морозная, зато озимые хорошо взойдут. Если на реках образовались к этому дню торосы, то и хлеба будет вдоволь, а если льда на водоемах почти нет, то и урожай будет не очень богатым.
Что нельзя делать в этот день
На Руси верили, что 18 ноября нельзя подписывать документы — «нечистый подпись украдет». Не рекомендуется в этот день покупать что-либо крупное. Такая покупка долга не прослужит. Найденный на Иону чужой веник во дворе говорил о том, что на членов семьи наслали порчу.
Что можно делать в этот день
Святому Ионе девушки молились о том, чтобы небеса послали им хороших мужей. По двору разбрасывали монетки, зазывая женихов в дом, и гадали: если пронесется повозка или шумная компания, муж будет зажиточным, если никто не пройдет, денег в семье будет немного.
Приметы
- На Иону падает снег — зима будет снежной;
- Ветер с севера, а на небе ни облачка — к скорому похолоданию;
- Дымка покрыла луну — к долгому ненастью;
- Если все деревья покрылись инеем — оттепель наступит скоро.
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