День Ионы: как 18 ноября привлечь хорошего жениха

Православные отмечают день памяти архиепископа Псковского и Великоновгородского Ионы, а также мучеников Галактиона и Епистимию.

Архиепископ Новгородский Иона

Святитель Иона, архиепископ Новгородский, в миру Иоанн жил в XV веке. Он рано остался сиротой и был усыновлен одной благочестивой вдовой, жившей в Новгороде. Она заботилась о воспитании мальчика и отдала его в школу.

Блаженный Михаил Клопский, встретив однажды Иоанна на улице, предсказал, что он будет архиепископом Новгорода. Иоанн принял постриг в Отенской пустыни, в 50-ти верстах от города, был игуменом этой обители, откуда новгородцы в 1458 году избрали его в архиепископы, после смерти святого Евфимия.

Святитель Иона пользовался большим уважением в Москве, и в его святительство московские князья не посягали на независимость Новгорода. Московский митрополит святой Иона был другом новгородского святителя и хотел видеть его своим преемником.

Архиепископ Иона построил первый на новгородской земле храм в честь Преподобного Сергия Радонежского. Заботясь о возрождении преданий новгородской церковной старины, он вызвал в Новгород известного составителя житий святых Пахомия Логофета, который написал, на основании местных источников, службы и жития наиболее известных новгородских святых.

К этому времени относится начало основания Соловецкого монастыря. Иона оказал большую помощь и содействие устройству обители. Преподобному Зосиме он выдал особую благословенную грамоту, по которой отдавал (вместе с мирскими властями Новгорода) во владение новой обители весь Соловецкий остров. Чувствуя приближение кончины, Иона написал духовную, завещая похоронить тело его в Отенской обители.

Мученики Галактион и Епистимия

Святые Галактион и Епистимия жили в городе Эмесе около 250 года и пострадали за веру в Христа во времена правления императора Деция и наместника Секунда.

Предание гласит, что родители Галактиона долгое время оставались бездетными, несмотря на их щедрые жертвоприношения языческим богам.

Только после того, как супруги уверовали во Христа и приняли крещение, их молитвы были услышаны и вскоре родился у них сын. Младенца назвали Галактионом. Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог сделать блестящую карьеру, но Галактион стремился к непорочной, иноческой жизни — уединению и молитве.

Когда юноша вырос, отец обручил его с девушкой по имени Епистимия. Галактион не стал противиться воле родителей, но и с женитьбой не торопился. Это несколько смущало семью его невесты. Тогда он признался Епистимии в том, что не хочет к ней прикасаться, потому что она не христианка, а он не желает осквернять свое крещение союзом с язычницей.

Узнав об этом, Епистимия отреклась от многобожия и приняла христианство, а крестил ее сам Галактион. Через некоторое время супруги раздали свое имущество нищим и решили посвятить себя иноческой жизни. Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женский, приняли монашеский постриг и подвизались в течение нескольких лет в трудах, посте и молитвах.

Тем временем продолжались гонения на христиан, язычники узнали о существовании христианских обителей и донесли об этом правителю области. Тот немедля отправил в эти места своих воинов. Иноки успели убежать в горы, и только Галактион остался в своей келье. Воины схватили его и потащили на суд к правителю.

Увидев это, Епистимия вышла из укрытия и предала себя в руки мучителей. Святые стойко выдержали все испытания и мучения и смело исповедали веру в Господа Иисуса Христа. За это их подвергли мучениям и казнили.

18 ноября — день Ионы

Этот день на Руси был связан с традициями, касающимися замужества и женитьбы. Девушки молились о хорошем муже. Те, кто хотели побыстрее выйти замуж, разбрасывали на заре вокруг своего дома мелкие монетки, булавки, пуговицы, бусины и предметы рукоделия для привлечения женихов.

В свою очередь, те парни, которые хотели найти себе невесту, должны были с утра пораньше выйти из дома, пройти по деревне и внимательно посмотреть во дворы домов, не видно ли там оставленных для них знаков.

Считалось, что на Иону можно и «присушить» жениха. Для этого брали банный веник с голыми прутьями, без листьев, или просто связывали в пучок прутья, вырывали из него один и клали на порог. Как только любимый перешагивал его, входя в дом, прутик надо было сразу спрятать, а в банный день положить в таком месте, где сухо и тепло, и произнести заговор.

Также по «волшебному прутику» можно было определить, насколько успешно идет процесс влюбленности. Если прутик высыхал быстро — значит, на чувства будущего жениха можно положиться, если оставался сырым — то значит, на молодца не действовало «присушивание».

Что касается сельскохозяйственных работ, то на Иону заканчивали собирать редьку. Именно этот овощ в основном употребляли в постные дни. Редьку натирали на терке, солили, прибавляли рубленого лука и постного масла и наливали кваса или резали тонкими ломтиками, солили и давали постоять, пока она не даст сок. После этого в нее добавляли нарезанный ломтиками лук и постное масло.

Были и погодные приметы. Считалось, что если в этот день начнется снегопад, то целая зима будет снежная и морозная, зато озимые хорошо взойдут. Если на реках образовались к этому дню торосы, то и хлеба будет вдоволь, а если льда на водоемах почти нет, то и урожай будет не очень богатым.

Что нельзя делать в этот день

На Руси верили, что 18 ноября нельзя подписывать документы — «нечистый подпись украдет». Не рекомендуется в этот день покупать что-либо крупное. Такая покупка долга не прослужит. Найденный на Иону чужой веник во дворе говорил о том, что на членов семьи наслали порчу.

Что можно делать в этот день

Святому Ионе девушки молились о том, чтобы небеса послали им хороших мужей. По двору разбрасывали монетки, зазывая женихов в дом, и гадали: если пронесется повозка или шумная компания, муж будет зажиточным, если никто не пройдет, денег в семье будет немного.

Приметы