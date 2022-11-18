Федотов день: как 20 ноября гадать по старому обычаю

В этот день, как считалось, обозначались новые зимние пути — то есть появлялась возможность переходить и переезжать водоемы по льду, поскольку он становился по-зимнему крепким

Православный мир 20 ноября вспоминает святого мученика Феодота Анкирского.

Феодот Анкирский

Феодот жил во второй половине III века в Анкире Галатийской (территория современной Анкары). Сначала он зарабатывал на жизнь содержанием собственной гостиницы, был женат, однако вел праведный образ жизни, постился и посвящал много времени молитвам.

Благодаря его христианским беседам многие язычники и иудеи уверовали в Иисуса Христа, а многие грешники покаялись и больше не совершали проступков. По свидетельству церковных источников, у Феодота обнаружился особой дар, которым наградил его Господь, — он мог излечивать больных возложением рук.

Однако, когда на престол взошел император Диоклетиан, он начал гонения на христиан и направил в Анкиру жестокого наместника — Феотекна. Многие христиане, услышав о том, кто будет правителем города, бежали, бросив все свое имущество.

Феотекн известил всех последователей веры Божией, что они должны поклониться идолам и принести им жертвы, в противном случае будут преданы мучениям и казням. Язычники доносили на своих соседей-христиан, а когда тех бросали в темницы, расхищали их имущество.

Феодот, невзирая на смертельную опасность, давал христианам приют в своей гостинице, кормил их и укрывал от преследования властей. Казненных последователей веры Христовой он хоронил на свои деньги. Когда последняя христианская церковь в Анкире была закрыта, литургии стали проходить в его гостинице.

Святой мученик был убит в начале IV века после доноса язычников.

20 ноября — Федотов день

На Руси этот день называли «Федот», «Федотов день», «Федот лед ведет», «зимородок».

В старину Феодота (Федота) считали покровителем женского рукоделия. В этот день женщины, начиная прясть, обращались к святому с молитвой о помощи в труде.

Также в этот день по традиции прикармливали зимних птиц — синиц, воробьев, щеглов, свиристелей. Если в этот день видели зимородка, то считалось, что зима пришла окончательно, а вместе с ней установился и санный путь, и по рекам можно было ехать смело. Была и присказка: «Федот лед ведет».

Считалось, что с этого дня путников не будут беспокоить духи воды — водяной, болотник, русалки, поскольку лед загоняет их в воду до весны. Люди верили, что зимой они спят и не высовываются из своих жилищ на дне водоемов. Единственная пакость, которую они могли устроить, — заманить неосторожного путешественника в прорубь или полынью.

Кстати, в этот день у проруби, где брали воду, можно было и гадать. Для этого приносили коровью или конскую шкуру, садились на нее в круг, который чертили на льду огарком свечи, и ждали появления водных духов. Считалось, что они могут показать человеку будущее, ответить на важный вопрос и даже мгновенно перенести в другое место.

Когда гадающий получал ответ, надо было быстро сказать: «Чур сего места». Верили, что замешкавшегося человека духи могли утянуть под воду.

Что нельзя делать 20 ноября

Сегодня стоит позабыть о неуверенности в себе и страхах, которые до этого момента мешали реализовать задуманное. Следует отпустить все эти сомнения, собраться с мыслями и действовать. Пассивность крайне противопоказана. Прекрасный момент для тех, кто из-за всевозможных фобий откладывал нечто важное «на потом» — время пришло.

Что нужно делать в Федотов день

Крайне успешна любая творческая деятельность, а если человек далек от такой сферы, даже к обыденной уборке или стирке лучше подойти нетривиально. Главное, что такой позитивный настрой очень скоро вернется сторицей.

Приметы 20 ноября