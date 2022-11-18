Михайлов день 21 ноября — собор Архангела Михаила
21 ноября Церковь чтит Архангела Михаила
Фото: patriarchia.ru
Архангел Михаил именуется в Писании «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против дьявола и беззакония.
Православные верующие 19 сентября вспоминают Михайлово чудо, праздник названный в честь Архангела Михаила — одного из высших ангелов.
Архангел Михаил
Архангел Михаил — главный архангел, предводитель небесного воинства. Одним из самых почитаемых Архангелов в православии. Его имя переводится с древнееврейского языка как «Кто как Бог?» в значении «Никто не равен Богу».
Слово «ангел» на греческом языке значит «вестник». Приставка «архи» указывает более возвышенное служение сравнительно с другими Ангелами.
Михаил несколько раз упоминается в Библии. Причем он единственный, кто назван по имени, а также, кто упоминается в пророчестве о Страшном Суде — там он называется князем великим, стоящим за сынов народа.
Первое архиерейское богослужение в храме Архистратига Михаила в Кубинке.
Так, он явился Иисусу Навину в помощь при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны Архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения Архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. Также он перенес пророка Аввакума в Вавилон. И Михаил же запретил дьяволу отдать тело святого Моисея для уподобления Богу. Михаил уничтожил 185 тысяч воинов ассирийского царя Синаххериба, бросившего вызов Богу. Также он явился провидцу Валааму и потребовал не проклинать израильтян, а трижды благословить их.
На иконах Михаил изображается в виде крылатого юноши или молодого мужчины в доспехах и мечом или копьем, с помощью которого он низвергает дьявола.
В православной традиции Архангела Михаила дважды в год:
- 19 сентября — Воспоминание чуда в Хо́нех
- 21 ноября — Собор Архангела Михаила
Почему Архангела Михаила называют Архистратиг
В православии Архангела Михаила называют Архистратигом, что означает «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».
В небесной иерархии пресвятой Архистратиг Михаил стоит над всеми Ангелами. Он самый верный служитель Господа, свергнувший Денницу и других падших ангелов.
Патриаршее служение в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных в Архангельском соборе Кремля.
Согласно преданию, когда Бог сотворил ангелов и установил между ними порядок, самый близкий к Господу, глава всех ангелов взбунтовался против Бога, возгордившись своим положением. И именно Михаил поверг его с небес. Поверженный же стал дьяволом.
В связи с этими сюжетами в христианской традиции Михаила приписывается победа над Сатаной и роль судьи на Страшном Суде. Он будет взвешивать на весах души умерших (отсюда, кстати, пошла традиция считать Михаила покровитель мертвых).
О чем молятся Архангелу Михаилу
К Архангелу Михаилу принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием Архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.
Архангела Михаила просят о о защите от темных сил, злых людей и укреплении духовной силы. Он также считается покровителем кораблей и полков, поэтому ему молятся о защите во время длительного путешествия.
В России и мире насчитываются сотни храмов в честь Михаила. Ему посвящены многие литературные и живописные произведения, а также фильмы и сериалы. Город Архангельск назван в его честь, а изображение Михаила есть на гербах Киева и Брюсселя. Скульптура Архангела Михаила венчает Александрийский столп в Санкт-Петербурге.
21 ноября — Собор Архангела Михаила или Михайлов день
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных ежегодно приходится на 21 ноября.
Праздник Собора Архангела Михаила был установлен постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно в 363 году.
Совершается празднование в ноябре — девятом месяце от марта (раньше с марта начинался год). Здесь идет отсылка к существованию девяти ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю 8 ноября) — указание на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного Суда. Святые отцы называли Страшный Суд «днем восьмым».
Михайлово чудо
19 сентября православные вспоминают Михайлово чудо — это самое известное чудесное событие, связанное с Архангелом Михаилом. Второе название этого события — чудо в Хо́нех или Коллосах.
В IV веке во Фригии (Малая Азия) близ города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила. Недалеко от храма проистекал целебный источник. Местный житель возвел церковь в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери.
Архистратиг Михаил явился мужчине во сне и открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девочка выпила воду и действительно начала говорить. После этого чуда вся семья приняла крещение.
Патриаршее служение в день воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех в Александро-Невском скиту.
Слава о чуде Архангела Михаила распространилась по округе. К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники. Многие отрекались от идолов и обращались в христианство.
В храме святого Архистратига Михаила 60 лет служил пономарем благочестивый Архипп. Язычники затаили на него злобу и решили уничтожить церковь и заодно погубить Архиппа. Они соединили в одно русло две горные реки и направили мощный поток на храм. Завидев приближающееся бедствие, пономарь стал молиться Архангелу Михаилу. Тот явился перед храмом, ударил жезлом, открыл в горе широкую расселину и повелел бурлящим водам устремиться в нее.
Увидев такое чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся христиане прославили Бога и благодарили Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».
Что нельзя делать 21 ноября
В Михайлов день настрого запрещалось работать — даже домашние дела полагалось переделать накануне или отложить на следующий день. Трудиться в такой праздник считалось великим грехом. Впрочем, в сегодняшних условиях выход на работу зазорным не будет — а вот об источниках дополнительного заработка лучше не думать.
Плохой приметой мыть голову 21 ноября — на Руси верили, что так можно смыть все благоразумие.
Не стоит проводить день в одиночестве. Принято считать, что тот, в чьем доме в Михайлов день будет много гостей, не останется без помощи и поддержки в течение года. А вот тот, кто проведет день один, будет вынужден справляться с трудностями самостоятельно.
Что можно делать 21 ноября
На Михайлов день принято ходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи. Однако приведением в порядок волос стоит заняться в другой день.
На Руси полагали, что 21 ноября — единственный день перед зимой, когда еще можно сыграть свадьбу. Браки, заключенные в день Архангела Михаила, считались благословленными всеми ангелами.
В этот праздник было принято утром отправляться в церковь, а по возвращении готовить угощения, богато накрывать стол и принимать гостей до самого вечера.
Народные приметы в Михайлов день
- Утром иней на траве — зима будет морозная.
- Туман с утра — к оттепели и поздней зиме, которая начнется только через месяц.
- На Михайлов день снег мокрый идет — и весна будет «мокрая», слякотная.
Читайте также
79%
0.04 62.57
-0.10
Нашли ошибку?