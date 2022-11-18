Архангел Михаил именуется в Писании «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против дьявола и беззакония.

Православные верующие 19 сентября вспоминают Михайлово чудо, праздник названный в честь Архангела Михаила — одного из высших ангелов.

Архангел Михаил

Архангел Михаил — главный архангел, предводитель небесного воинства. Одним из самых почитаемых Архангелов в православии. Его имя переводится с древнееврейского языка как «Кто как Бог?» в значении «Никто не равен Богу».

Сло­во «ан­гел» на гре­че­ском язы­ке зна­чит «вест­ник». При­став­ка «ар­хи» ука­зы­ва­ет бо­лее воз­вы­шен­ное слу­же­ние срав­ни­тель­но с дру­ги­ми Ан­ге­ла­ми.

Михаил несколько раз упоминается в Библии. Причем он единственный, кто назван по имени, а также, кто упоминается в пророчестве о Страшном Суде — там он называется князем великим, стоящим за сынов народа.

Первое архиерейское богослужение в храме Архистратига Михаила в Кубинке. patriarchia.ru

Так, он явил­ся Иису­су На­ви­ну в по­мощ­ь при за­во­е­ва­нии из­ра­иль­тя­на­ми Обе­то­ван­ной зем­ли. Он явил­ся про­ро­ку Да­ни­и­лу в дни па­де­ния Ва­ви­лон­ско­го цар­ства и на­ча­ла со­зи­да­ния Мес­си­ан­ско­го цар­ства. Да­ни­и­лу бы­ло пред­ска­за­но о по­мо­щи на­ро­ду Бо­жию со сто­ро­ны Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла в пе­ри­од пред­сто­я­щих пре­сле­до­ва­ний при Ан­ти­хри­сте. В кни­ге От­кро­ве­ния Ар­хан­гел Ми­ха­ил вы­сту­па­ет как глав­ный вождь в войне про­тив дра­ко­на-диа­во­ла и про­чих взбун­то­вав­ших­ся ан­ге­лов. Также он перенес пророка Аввакума в Вавилон. И Михаил же запретил дьяволу отдать тело святого Моисея для уподобления Богу. Михаил уничтожил 185 тысяч воинов ассирийского царя Синаххериба, бросившего вызов Богу. Также он явился провидцу Валааму и потребовал не проклинать израильтян, а трижды благословить их.

На иконах Михаил изображается в виде крылатого юноши или молодого мужчины в доспехах и мечом или копьем, с помощью которого он низвергает дьявола.

В православной традиции Архангела Михаила дважды в год:

19 сентября — Воспоминание чуда в Хо́нех

— Воспоминание чуда в Хо́нех 21 ноября — Собор Архангела Михаила

Почему Архангела Михаила называют Архистратиг

В православии Архангела Михаила называют Архистратигом, что означает «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».

В небесной иерархии пресвятой Архистратиг Михаил стоит над всеми Ангелами. Он самый верный служитель Господа, свергнувший Денницу и других падших ангелов.

Патриаршее служение в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных в Архангельском соборе Кремля. patriarchia.ru

Согласно преданию, когда Бог сотворил ангелов и установил между ними порядок, самый близкий к Господу, глава всех ангелов взбунтовался против Бога, возгордившись своим положением. И именно Михаил поверг его с небес. Поверженный же стал дьяволом.

В связи с этими сюжетами в христианской традиции Михаила приписывается победа над Сатаной и роль судьи на Страшном Суде. Он будет взвешивать на весах души умерших (отсюда, кстати, пошла традиция считать Михаила покровитель мертвых).

О чем молятся Архангелу Михаилу

К Архангелу Михаилу принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием Архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

www.globallookpress.com / Russian Look

Архангела Михаила просят о о защите от темных сил, злых людей и укреплении духовной силы. Он также считается покровителем кораблей и полков, поэтому ему молятся о защите во время длительного путешествия.

В России и мире насчитываются сотни храмов в честь Михаила. Ему посвящены многие литературные и живописные произведения, а также фильмы и сериалы. Город Архангельск назван в его честь, а изображение Михаила есть на гербах Киева и Брюсселя. Скульптура Архангела Михаила венчает Александрийский столп в Санкт-Петербурге.

21 ноября — Собор Архангела Михаила или Михайлов день

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных ежегодно приходится на 21 ноября.

Праздник Собора Архангела Михаила был установлен постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно в 363 году.

Совершается празднование в ноябре — девятом месяце от марта (раньше с марта начинался год). Здесь идет отсылка к существованию девяти ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю 8 ноября) — указание на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного Суда. Святые отцы называли Страшный Суд «днем восьмым».

Михайлово чудо

19 сентября православные вспоминают Михайлово чудо — это самое известное чудесное событие, связанное с Архангелом Михаилом. Второе название этого события — чудо в Хо́нех или Коллосах.

В IV веке во Фри­гии (Малая Азия) близ го­ро­да Иера­по­ля, в мест­но­сти, на­зы­ва­е­мой Хе­ро­то­па, на­хо­дил­ся храм во имя Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла. Недалеко от хра­ма проис­те­кал це­леб­ный ис­точ­ник. Местный житель возвел церковь в благодарность Бо­гу и свя­то­му Ар­хи­стра­ти­гу Ми­ха­и­лу за ис­це­ле­ние его немой до­че­ри.

Ар­хи­стра­тиг Ми­ха­ил явился мужчине во сне и от­крыл ему, что его дочь по­лу­чит дар ре­чи, ис­пив во­ды из ис­точ­ни­ка. Де­вочка выпила воду и дей­стви­тель­но на­ча­ла го­во­рить. По­сле это­го чу­да вся семья приняла кре­щение.

Патриаршее служение в день воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех в Александро-Невском скиту. patriarchia.ru

Слава о чуде Архангела Михаила распространилась по округе. К ис­точ­ни­ку ста­ли при­хо­дить за ис­це­ле­ни­ем не толь­ко хри­сти­ане, но и языч­ни­ки. Мно­гие от­ре­ка­лись от идо­лов и об­ра­ща­лись в христианство.

В хра­ме свя­то­го Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла 60 лет служил по­но­мар­ем бла­го­че­сти­вый Ар­хипп. Язычники затаили на него злобу и решили уни­что­жить церковь и заодно по­гу­бить Ар­хип­па. Они со­еди­ни­ли в од­но рус­ло две гор­ные ре­ки и на­пра­ви­ли мощный поток на храм. Завидев приближающееся бедствие, пономарь стал мо­лить­ся Архангелу Ми­ха­и­лу. Тот явил­ся перед храмом, уда­рил жез­лом, от­крыл в го­ре ши­ро­кую рас­се­ли­ну и по­ве­лел бурлящим водам устре­мить­ся в нее.

Уви­дев та­кое чу­до, языч­ни­ки в стра­хе бе­жа­ли, а свя­той Ар­хипп и со­брав­ши­е­ся хри­сти­ане про­сла­ви­ли Бо­га и бла­го­да­ри­ли Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла за по­мощь. Ме­сто же, где со­вер­ши­лось чу­до, по­лу­чи­ло на­зва­ние Хо­ны, что зна­чит «от­вер­стие», «рас­се­ли­на».

Что нельзя делать 21 ноября

В Михайлов день настрого запрещалось работать — даже домашние дела полагалось переделать накануне или отложить на следующий день. Трудиться в такой праздник считалось великим грехом. Впрочем, в сегодняшних условиях выход на работу зазорным не будет — а вот об источниках дополнительного заработка лучше не думать.

Плохой приметой мыть голову 21 ноября — на Руси верили, что так можно смыть все благоразумие.

Не стоит проводить день в одиночестве. Принято считать, что тот, в чьем доме в Михайлов день будет много гостей, не останется без помощи и поддержки в течение года. А вот тот, кто проведет день один, будет вынужден справляться с трудностями самостоятельно.

Что можно делать 21 ноября

На Михайлов день принято ходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи. Однако приведением в порядок волос стоит заняться в другой день.

На Руси полагали, что 21 ноября — единственный день перед зимой, когда еще можно сыграть свадьбу. Браки, заключенные в день Архангела Михаила, считались благословленными всеми ангелами.

В этот праздник было принято утром отправляться в церковь, а по возвращении готовить угощения, богато накрывать стол и принимать гостей до самого вечера.

Народные приметы в Михайлов день