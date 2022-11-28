«Мог не дождаться скорой»: Эдгард Запашный рассказал о нападении тигра

Дрессировщик Эдгард Запашный едва не погиб от лап тигра. Как новый номер чуть не стал последним в жизни артиста, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Работа с животными — одно из самых опасных направлений в цирковом искусстве. Поведение четвероногих артистов иногда выходит из-под контроля дрессировщика, от чего на арене цирка происходят трагические ситуации. От действий хищника пострадал и один из самых известных укротителей — Эдгард Запашный. Что произошло во время репетиции нового номера и какие печальные истории преследуют знаменитую цирковую династию, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эдгард Запашный всерьез напугал поклонников, когда выложил в сеть фото и видео с окровавленным лицом. На снимках отчетливо видно, что последствия травмы довольно серьезны. Тигр оставил глубокие следы когтей на лице знаменитости. Мужчина рассказал, что пострадал от лап подопечного по кличке Рой. Дрессировщик признался, что это всего лишь царапина, полосатый артист всего лишь махнул лапой и попал ею по лицу укротителя.

Запашные сейчас готовят новую программу и объединяют молодых животных с более опытными. Между четвероногими артистами на арене иногда возникают конфликты, так как некоторые возрастные особи считают необходимым показать свое превосходство над молодыми сородичами. Во время одной из репетиций взрослый тигр Курт решил показать новичкам, кто на арене главный, но один из юных представителей кошачьих не стал терпеть его угроз.

«И тигр Рой, молодой парень, ему год и месяц, напрягся от этого, потому что ему угрожал большой другой тигр, несмотря на то, что они на приличном расстоянии друг от друга находились», — сообщил Запашный.

Рой испугался и прыгнул как раз в то место, где стоял дрессировщик. Запашный не сразу увидел намерения молодого зверя, поэтому и пострадал от его лап.

«Я <…> буквально на секундочку отвлекся и не увидел момент прыжка», — поделился деталями случившегося укротитель.

Артист не сразу осознал, что произошло. Он не почувствовал боли, только удар лапой по лицу. Запашный сообщил, что чудом избежал гибели. Если бы зверь ударил на несколько сантиметров ниже, репетиция могла закончиться трагедией.

«Я мог остаться без жизни. Если бы он за горло полоснул, то скорой уже мог не дождаться», — сообщил Запашный.

Но при нападении животного возникла еще одна опасность — заражение крови. На когтях тигра много бактерий, их попадание в организм может привести к непоправимым последствиям.

«Лицевые артерии и вены достаточно хорошо кровоснабжаются, имеют достаточно хорошее давление. Если не успеть оказать первую медицинскую помощь, можно, в принципе, человека потерять», — сообщил пластический хирург Филипп Выступец.

К счастью, в цирке всегда дежурит врач. Эдгарду тут же продезинфицировали рану. Но порезы оказались слишком глубокими. Артисту потребовалась экстренная операция.

«У меня пострадала область лица, <…> и один коготь он мне загнал в нос, там, где-то на глубине в сантиметр, у меня разрыв», — рассказал Запашный.

Близкие очень переживали за жизнь и здоровье Эдгарда. Мать Запашного — Татьяна Васильевна — не понаслышке знает, какую опасность представляют хищники. Ее отец погиб от гангрены после того, как тигры оторвали ему руку. Муж, также укротитель полосатых хищников, Вальтер Запашный — провел два месяца в больнице с многочисленными ранами головы из-за неудачного трюка. На саму женщину тоже однажды напали сразу два зверя. Ей чудом удалось спастись.

«Мама всегда близко к сердцу принимает любые травмы, несмотря на то, что у нас цирковая семья», — отметил Эдгард Запашный.

Нападение тигра не напугало дрессировщика. Он вырос на арене цирка и сам нередко становился свидетелем трагедий. Артист знает, что на работе может произойти все что угодно, поэтому не держит зла на своего полосатого подопечного. Эдгард и Рой уже встретились после несчастного случая на репетиции. Дрессировщик как ни в чем не бывало подошел к животному, которое едва не лишило его жизни, и стал гладить по голове.

«Это ты меня поцарапал, да? Скажи: «Я случайно, я случайно», — ласково спросил тигра укротитель.

«Мой родной»: Эдгард Запашный показал своего «врага»

Эдгард Запашный уверен, что тот не хотел причинить ему зла, просто произошло роковое стечение обстоятельств.

«Рой не преследовал какого-то злого умысла, он не пытался меня покалечить, он не пытался меня обидеть, он просто оказался около меня и как любая кошка чисто эмоционально отмахнул лапой», — оправдывает тигра дрессировщик.

Эдгард обожает своих зверей и не может надолго с ними расставаться. Уже на следующий день после операции он снова был на арене. А как только снимут швы, начнет работать в полную силу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему хищники нападают на людей.