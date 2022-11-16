«Мой родной»: Эдгард Запашный показал своего «врага»

Дрессировщик предстал перед зрителями в совершенно другом образе — не жертвы, а горячо любящего папочки для своих тигрят.

После «страшных» новостей о драке Эдгарда Запашного с тигром, дрессировщик все-таки решил расставить все точки над «i» и выложил очень трогательное видео в своем Telegram-канале.

«Друзья, ну, вот так я выгляжу. Конечно я увидел большое количество комментариев, прежде всего, положительного характера. Спасибо вам за то, что меня поддержали, за то, что пожелали здоровья, за то, что посочувствовали моей травме», — заявил Запашный.

Также он заметил, что были и очень негативные комментарии о том, что тигра, якобы, наказали, убили, перевезли в другую страну, или вообще отдали на органы.

«Вот это Рой. Мой родной, мой родной. Ну что? Ну так получилось. Скажи: „Я случайно“. Да, да кошка моя», — так мило поворковал Эдгарад с тем, кто еще вчера больно его ранил.

Еще дрессировщик показал семью Роя и погулял по клетке с тиграми, кидая им мячик.

«Как говорит Даниэль, мой сын: „Я лучайно“. Вот и он (тигр — прим. ред) „лучайно“. Да, мой родной? Мой родной, все хорошо», — заключил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эдгарду Запашному наложили 14 швов.