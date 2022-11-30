Платон и Роман Зимоуказатели: как 1 декабря привлечь достаток в семью
На Руси в первый день зимы особое внимание уделяли приметам: каждый пытался определить, будет зима теплой или суровой.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Siegfried Kramer
Православные верующие почитают 1 декабря память святых мучеников Платона и Романа.
Платон Анкирский
Платон, брат святого мученика Антиоха, родился в конце III века и происходил из Галатийской страны, города Анкиры. Родители его были христианами и воспитывали сыновей в благочестии. Еще до своего совершеннолетия Платон преуспел в добродетелях, он проповедовал веру Христову среду язычников, За это он был схвачен и приведен на суд к областеначальнику Агриппину.
В это время тот находился в храме римского бога Зевса и решил устроить суд над христианином прямо там. Агриппин потребовал от Платона склонить колени перед языческими богами и отречься от своей веры, в противном случае его ждет смертная казнь. Но юноша не подчинился, его избили и бросили в темницу.
Через неделю Агриппин снова велел привести Платона на суд и захотел устрашить его видом орудий пыток, но святой не потерял мужества. После этого областеначальник повелел его пытать, а затем снова бросил в темницу, но и тут Платон не отступил. 18 дней он обходился без пищи и воды, не желая брать ее из рук язычников.
Видя, что никакие мучения не сгибают веру Платона, Агриппин приказал казнить его. Святой погиб около 306 года.
Роман Кесарийский
Также 1 декабря православные поминают священномученика Романа Кесарийского, который был диаконом в храме Кесарии Палестинской. Во время одного из гонений на христиан он переселился в Антиохию, где вел проповеди.
Когда правитель Антиохии Асклипиад задумал разрушить христианский храм, святой Роман призвал верующих отстоять святыню. Он убедил их в том, что если они сохранят храм, то будут радоваться здесь, на земле, в Церкви воинствующей, а если погибнут при защите храма, то будут радоваться в Церкви Небесной. Видя такую решимость народа, правитель не посмел выполнить своего намерения.
Спустя некоторое время, когда в городе был языческий праздник, Роман начал обличать идолопоклонство и призвал всех обратиться в веру Христову. За это его схватили и подвергли мучениям. Роман был приговорен к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь. Святой стал прославлять Христа и хулить языческих богов. Правитель приказал отрезать ему язык, но, и лишенный языка, святой Роман продолжал громко славить Господа. Тогда мучители приговорили его к повешению. Святой погиб около 303 года.
Платон и Роман Зимоуказатели
На Руси Платона и Романа прозвали Зимоуказателями или Зимоуказчиками. Наши предки считали: какая погода установилась 1 декабря, такой будет и вся зима.
Считалось, что именно по этому дню во многом можно судить о том, что готовят людям грядущие самые холодные месяцы года. Была на этот счет и присказка: «Платон да Роман кажут зиму нам».
Также верили, что если попросить святых о материальном благополучии, то достатка в доме прибудет. Для этого нужно было взять монетку номиналом чем больше, тем лучше, и сказать: «Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман». Такую монетку в ближайший год нельзя было тратить, потому что она должна была принести удачу, ее следовало носить с собой как талисман.
Так, считалось, что если в этот день вдруг в доме просыпались мошки или комары — то обязательно будет оттепель. Плюсовой температуры стоило ждать и тогда, если вороны расхаживали по дороге. А вот если вокруг месяца было видно свечение — считалось, что скоро начнутся сильные снегопады.
Что можно делать 1 декабря
В первый день декабря крестьяне занимались разными промыслами, приносящими доход. Например, делали игрушки из обожженной глины или деревянную посуду.
Также на Руси в этот день было принято молиться Роману и Платону об улучшении благосостояния. Кроме того, святых просили помочь пережить зиму и послать хороший урожай следующей осенью.
Что нельзя делать 1 декабря
Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя пропускать церковную службу. Если не сходить в храм, то можно остаться без средств к существованию.
Кроме того, 1 декабря нежелательно искать единомышленников. В этот день вряд ли удастся добиться успеха в совместных проектах.
Крестьяне верили, что в день Платона и Романа нельзя позволять гостям мыть посуду в вашем доме. Если за эту работу возьмется кто-то, кроме хозяина или хозяйки, то он может «смыть» гармонию в семье.
Приметы 1 декабря
- На Руси считали, что если погда 1 декабря выдалась суровой, то и вся зима будет холодной;
- Комар или муха, появившиеся в доме, — к оттепели;
- Потепления ждали и в том случае, если за окном можно было увидеть разгуливающую по двору ворону;
- Если луна была полной, то ждали снегопад. Если вокруг месяца круги — скоро будет мороз.
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