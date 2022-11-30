Авдей Радетель: почему 2 декабря принято варить сбитень

Православные христиане 2 декабря чтят память пророка Авдия.

Пророк Авдий

Святой Авдий родился в селе Вифарам в X веке до нашей эры. Он был домоправителем у царя Израиля Ахава. С детства пророк старался вести праведный образ жизни и не поддаваться искушению. В то время как другие жили праздно, Авдий проповедовал веру и всячески помогал христианам, которые тогда подвергались гонению. Своих братьев по вере он укрывал в пещерах и навещал в темницах.

В период, когда большинство жителей Израиля начали поклоняться языческим божествам, Авдий втайне молился одному Богу. Он оставил царскую службу и вскоре научился предсказывать будущее. За советом к пророку обращались жители из разных уголков Земли.

Во время разгрома еврейского царствования пророк написал небольшую книгу, которая считается самым маленьким произведением библейской письменности. Авдий скончался в IX веке до нашей эры. Его похоронили в Самарии, где покоились останки его предков.

Авдий Радетель — традиции 2 декабря

Пророк Авдий считается покровителем семейного спокойствия и домашнего быта. Поэтому его прозвали Родителем или Радетелем.

2 декабря старались провести дома и заперать все двери и окна на замки. Верили, что на улице лютует нечистая сила, а потому лишний раз уберегали себя от нее: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет».

Крестьяне даже проводили обряд «запирания» жилища от нечистой силы. Для этого нужно было пройти по всему дому, постукивая по косякам дверей и рамам окон обухом топора. Если топора под рукой не было, можно было использовать серп или любой другой острый железный предмет. Топор, коса, серп, нож считались хорошими оберегами от происков нечистой силы.

По снам определяли ближайшее будущее. Если совсем ничего не приснилось, то это тоже считали хорошим знаком.

Что можно делать 2 декабря

День памяти пророка Авдия рекомендуется провести дома в кругу близких. Люди верили, что в этот день на улице находятся нечистые силы, поэтому старались без надобности не покидать свое жилище. Лучше всего на праздник заварить чай, зажечь свечи и поговорить по душам с родственниками.

Еще одна из важных традиций на православный праздник — заваривание особо напитка. 2 декабря верующие готовили сбитень — отвар из трав, добавляли туда мед и верили, что такая смесь поможет им избавиться от насланных болезней.

Что нельзя делать 2 декабря

2 декабря категорически запрещается ссориться, ругаться, спорить и обижаться на своих родных и близких. Вместо этого рекомендуется уладить давние конфликты и попросить прощения. Авдия называли покровителем домашнего хозяйства и благополучия, поэтому размолвки с близкими могли прогневать пророка.

В праздничный день строго запрещается выбрасывать со стола остатки. Всю пищу необходимо отдать нуждающимся или покормить животных.

Необходимо помнить, что покровитель домашнего очага не любит, когда между влюбленными случаются конфликты. Поэтому выяснение отношений стоит отложить на другой день.

Приметы на 2 декабря