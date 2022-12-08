Сойкин день: как 11 декабря гадать по мелким монетам

Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 3

В старину было принято чествовать сойку, поэтому день стали называть Сойкиным.

Сойкин день: как 11 декабря гадать по мелким монетам

Фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Православные верующие 11 декабря чтят память епископа Феодора Симоновского.

Феодор Ростовский или Симоновский

Святитель Феодор, в миру Иоанн, был сыном Стефана, который приходился братом преподобному Сергию Радонежскому. Точная дата его рождения неизвестна. Семья его была известна в Радонеже своим благочестием и глубокой верой.

Рано лишившись матери, мальчик некоторое время находился при своем отце, принявшем монашество. Стефан пришел вместе с 12-летним мальчиком в монастырь к Преподобному Сергию, который благословил отрока на пресвитерский сан. В монастыре будущий святитель обучался греческому языку, иконописанию, много читал.

Проведя в стенах Троицкого монастыря около 22 лет, Феодор захотел организовать особую общежительную обитель. Когда молодой подвижник открыл духовному отцу свое желание, тот поддержал его и благословил избрать место для новой обители.

По благословению Сергия Радонежского на берегу реки Москвы, на месте, называемом Симоново, святой Феодор построил церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и основал обитель. Вскоре монастырь стал привлекать множество народа.

Своей добродетельной жизнью и строгим подвижничеством святой Феодор приобрел известность в Москве и стал доверенным лицом великого князя Дмитрия Донского, который часто поручал ему важные церковные и государственные дела.

В 1388 году Феодор в очередной раз отправился в Константинополь по делам церковным, а вернулся в Россию уже в сане архиепископа Ростовского. В течение непродолжительного управления Ростовской епархией святитель Феодор основал в Ростове женский монастырь в честь Рождества Богородицы.

Святитель также занимался иконописью и за свою жизнь написал множество икон, в том числе образ преподобного Сергия Радонежского. После пятилетнего управления епархией 28 ноября 1394 года он скончался и вскоре был прославлен в лике святых. Мощи его находятся в Ростовском Успенском соборе.

Сойкин день — традиции 11 декабря

В народе этот день называли Сойкиным. По традиции 11 декабря старались увидеть сойку и даже ходили специально для этого в лес. Эта птица считалась вещей. В старину верили, что у этой птицы на крыльях есть зеркальца, в которых можно увидеть будущее. Если сойка прилетала к окну и начинала кричать, это считалось особенной удачей и предзнаменованием счастья и успеха.

В этот день люди слушали воду, чтобы получить предсказания о будущем и узнать, можно ли ожидать успеха в делах. Если из колодца доносилось позвякивание и плеск, то можно было ожидать денежной прибыли, а вот если вода молчала, то скорого богатства ждать не стоило.

Кроме того, в Сойкин день можно погадать на монетках. Для этого в большой сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одну за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая, то не нужно было ждать дохода.

Что можно делать 11 декабря

Хорошей приметой считалось увидеть в этот день сойку, а тем более — услышать ее пение. Предполагалось, что это приносит удачу.

Важно в Сойкин день прислушиваться к советам старших — как по возрасту, так и по должности. Подсказки более опытных людей обязательно помогут в решении сложных задач.

На Руси верили, что между перьев у сойки спрятаны крошечные зеркала, в которых отражается будущее. Поэтому в ее день было принято гадать. Самым распространенным было гадание на успех — в снег кидали горсть монет разного достоинства и доставали по одной. Чем крупнее номинал у самой первой, тем вероятнее успех в делах.

Чего нельзя делать 11 декабря

Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться. Причем не стоит как начинать споры, так и поддерживать их. Считалось, что злость и громкие крики спугнут соек — и удачу вместе с ними.

Существует поверье, что 11 декабря нельзя ничего давать в долг — так недолго и счастье свое отдать. Однако же правильным будет только не предлагать что-то одолжить, а помогать в ответ на просьбу.

Приметы на 11 декабря

  • В Сойкин день плюсовая температура — скоро будут заморозки.
  • Если снег выпадет ночью — будет лежать, если днем — надолго не задержится.
  • Целый день холодно и сухо — лето будет жарким и сухим.
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