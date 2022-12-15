Невозможное станет возможным: Финансовый гороскоп для Львов на 2023 год

Прошлый год оказался под покровительством Черного Водяного Тигра, который коренным образом изменил финансовую ситуацию в мире, однако наступающий 2023 год принесет стабильность. А все потому, что Черный Водяной Кролик — мирное животное, которое не любит конфликтов. Именно установление деловых контактов и дипломатичность станут решающими в карьере для всех знаков зодиака. Наиболее эффективный пример сотрудничества продемонстрирует Лев.

Астролог Ирина Березовская эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие финансовые перспективы ожидают Львов в 2023 году по гороскопу.

Карьера и источники денежной удачи Львов в 2023 году

Заманчивые горизонты в карьере Кролик обещает Львам по гороскопу. Уже в начале 2023 года представители огненной стихии ощутят прилив энергии и работоспособности. Им повезет заключить крупные сделки и получить приятные финансовые бонусы. Причем уровень дохода превзойдет все ожидания. Укрепление материального положения скажется на внутреннем ощущении. Львы станут увереннее и предприимчивее.

«В 2023 году Львов ожидает глобальная трансформация в финансовой сфере. Все усилия, приложенные в прошлом, начнут приносить свои плоды. Это касается старых связей и проектов. К примеру, Львы смогут получить должность или доход, который в их представлении казался недосягаемым», — пояснила гороскоп астролог Березовская.

Особенно прибыльным для Львов станет период с мая по август 2023 года. До этого времени дела также будут идти в гору, но ракурс внимания скорее сместится на семью и близких. Это отразится на щедрости, романтичности и общительности. Львы не только поймут, чего хотят сами, но и чаще станут прислушиваться к мнению партнера.

Если летом Львы погружены в работу и различные командировки, то осенний период им покажется напряженным. Участятся разногласия с руководством и коллегами. От природы смелые и амбициозные Львы могут проявить горячность, которая нехорошо отразится на отношениях, поэтому Кролик советует избегать ссор.

Траты и приобретения Львов в 2023 году

В 2023 году Львам по гороскопу следует уделить пристальное внимание своему здоровью. Уже в январе возрастает риск обострения хронических заболеваний и простуд. Поскольку наиболее уязвимой окажется дыхательная и сердечно-сосудистая системы, некоторым Львам следует пересмотреть отношение к своим привычкам, например, бросить курить и чаще ходить пешком на свежем воздухе.

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Вместо покупки табака Львам лучше перераспределить расходы на занятия спортом и насыщенную Омега-3 пищу. Очень полезно записаться на лечебный массаж или иглоукалывание, чтобы снять напряжение после трудовых будней. Также Львам не стоит экономить на покупке одежды и обуви или ходить в мороз без шапки и шарфа — организм должен быть в тепле.

Кроме того, Львы начнут особенно ценить поддержку семьи, поэтому свои доходы желательно потратить на самых близких: детям подарить набор пазлов или конструктор, любимому человеку — дорогую парфюмерию или ювелирное изделие, родственникам — бытовую технику.

Вплоть до лета вопросы денег не будут волновать Львов, однако уже в конце августа следует поберечь расходы.

«В период с августа по октябрь Львам следует внимательно следить за расходами. Им стоит заняться планированием бюджета, а также не делать импульсивных покупок. Тогда все доходы сохранятся и приумножатся», — порекомендовала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Финансовые риски для Львов в 2023 году

Наиболее внимательными Львам гороскоп советует быть осенью и в декабре 2023 года. Тем, кто сам является предпринимателем, следует заранее проверить финансовую отчетность компании. Может случиться, что туда могут наведаться официальные представители госорганов с проверками.

Наемным рабочим следует избегать конфликтов и продвигать собственные идеи без лишних всплесков эмоций, чтобы не ухудшить отношений с начальством и другими сотрудниками. Львам будет уместно похвалить коллег за работу и показать, что их мнение ценят.

Принимать решения Львам надо с холодной головой, желательно фиксируя переговоры в блокноте, чтобы ничего не забыть и избежать недоразумений.

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