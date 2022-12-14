«Даже как-то обидно»: Якубович ответил на слухи о любовницах и внебрачных детях

Личная жизнь и материальное благосостояние Леонида Якубовича уже давно окутаны множеством легенд. Что именно правда, а что — слухи, у ведущего выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Леонид Якубович решил развеять небылицы, которые пишут о нем в интернете. Правда ли легендарный ведущий зарабатывает полтора миллиона рублей в месяц? Действительно ли у него был роман с коллегой и внебрачный ребенок? Как он относится к новостям о собственной смерти и почему внучка известного шоумена работает в сети фастфуда? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Вот уже более 30 лет Леонид Якубович собирает у экранов людей разных поколений. Друзья и коллеги удивляются, знаменитому телеведущему как будто годы ни почем.

«Его любят как родного человека, как члена семьи, мне кажется именно в этом секрет», — объяснила певица Зара народную любовь к Якубовичу.

С ней согласился рок-музыкант Александр Маршал.

«Он очень душевный человек, с ним очень интересно, и потом он пилот, а пилотов плохих не бывает», — подчеркнул исполнитель

Сам 77-летний телеведущий капитал-шоу «Поле Чудес» признается, что источник его энергии — работа. Она приносит ему не только удовольствие, но и хороший доход. Согласно информации в СМИ, зарплата Леонида Якубовича составляет 1,5 миллиона рублей в месяц, однако это не единственный источник дохода. Так, с 1997 года Леонид Аркадьевич владеет долей в сети стоматологий. За один корпоратив ведущий получает около 500 тысяч рублей. Также он снимается в рекламе и кино, пишет книги и сценарии.

«Есть великая формула, если ты не можешь делать, то что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь. В декабре у меня выйдет книжка стихов и календарь. Плюс ко всему прочему, я написал уголовный кодекс по басням дедушки Крылова», — прокомментировал шоумен свои будущие проекты.

Леонид Аркадьевич старается обеспечить семью всем необходимым. Он владеет четырехкомнатной квартирой в Санкт-Петербурге, шестикомнатной — в столице, а также загородным домом на Рублевке. Правда, сам шоумен каждый раз удивляется, когда читает о своих немыслимых богатствах в газетах.

«По-моему, у меня три самолета Boeing, потом какие-то корабли еще есть, 15 или 16 домов под Москвой. Меня даже как-то в налоговую вызывали лет 20 назад», — с иронией вспоминает он домыслы журналистов.

Бессменный ведущий уже привык, что его имя постоянно обрастает слухами. Он каждый раз смеется, когда читает новости о собственных болезнях и даже смерти.

«У меня каждый раз глаза на лоб лезут. Вы мне два цветка должны были принести, потому что меня уже 5 лет хоронят. Я сейчас специально раскопался, чтобы дать вам интервью», — шутит Якубович.

Несколько лет назад в прессе всерьез обсуждали роман телеведущего с молодой ассистенткой Риммой Агафошиной. Писали, якобы девушка разбила семью шоумена и даже родила ему дочь.

«У меня нет внебрачных детей, никакого адюльтера не было вообще. Что удивительно и даже как-то обидно. [В СМИ] писали, что у меня с Римой, которая буквы открывает [в передаче], что-то такое есть. Она замечательная девушка: у нее трое детей и замечательный, прекрасный муж», — решительно опроверг слухи ведущий.

Личная жизнь харизматичного ведущего всегда привлекала внимание публики. Он был трижды женат, стал отцом двоих детей. Свою последнюю супругу Марину Видо шоумен называет подарком небес. Они прожили вместе уже более 20-ти лет и до сих пор не наскучили друг другу.

«Надо раз и навсегда решить, что ты второй, а она знает, что она вторая. Тогда эта уступчивость, это бесконечное преодоление собственного я, приведет к тому, что связь будет нерасторжимой», — раскрыл секрет семейного счастья Леонид Аркадьевич.

Их единственной дочери Варваре 24 года. Звездная наследница решила стать певицей. Она записывает треки и сама снимает клипы.

«Дочь увлечена песнями очень тяжелыми и странными. Это такое Средневековье, викинги и прочее», — вкратце объяснил он.

Телеведущий признается, что много лет переживал за дочь. Варвара экспериментировала с внешностью, страдала от депрессий. И только музыка помогла ей справиться с тревогами.

«Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло. Я на дне. И мне никто не может помочь», — писала девушка в своем микроблоге.

Его сын Артем от второго брака много лет не желал и слышать о звездном отце. Ведь родители развелись со скандалом. Бывшая супруга ведущего Галина Антонова обвинила шоумена в измене.

«Леня прятал другую, хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем», — говорила экс-супруга.

Спустя годы Леониду Аркадьевичу удалось примириться с наследником. 49-летний Артем Антонов, как и отец, работает на телевидении. Он женат и воспитывает дочь Софию. Девочка растет самостоятельной, она трудится в сети фастфуда и не хочет, чтобы знаменитый дед помогал ей деньгами.