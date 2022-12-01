«Никогда не видела»: стало известно, куда улетела дочь Якубовича из России

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 475

Дочь Якубовича Варвара улетела из РФ в Узбекистан

«Никогда не видела»: стало известно, куда улетела дочь Якубовича из России

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Пока знаменитый папа готовится к новым проектам, наследница не может найти себя.

Дочь телеведущего Леонида Якубовича улетела в другую страну и долго скрывала свое местоположение. Поклонники решили, что 24-летняя Варвара поддалась антироссийским настроениям и покинула Родину навсегда, однако красавица развеяла переживания фанатов и наконец объяснилась.

Оказывается, девушка решила отдохнуть в Узбекистане. В последнее время Варвару манит восточная культура, поэтому наследница знаменитого ведущего поехала искать вдохновение.

«Я ищу новый взгляд, новые способы мышления, воспитанные в разных культурах. Узбекистан с его древними цитаделями, необъятными пустынями, захватывающими дух мечетями и дворцами — это открытое мышление. Никогда не видела здания настолько волшебные, люди такие щедрые и спокойные», — приводит слова рыжеволосой красавицы издание 7Дней.ru.

Стоит отметить, что сам Леонид Аркадьевич остается в России и не планирует ее покидать. Накануне появилась информация, что артист сыграет в спектакле «Скупой», а в ближайшее займется новым проектом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как новорожденный сын Якубовича чуть не погиб.

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