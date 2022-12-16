Варварин день: зачем 17 декабря принято печь печенье в форме животных

Православные верующие 17 декабря чтут память великомученицы Варвары Илиопольской — защитницы от насильственной и внезапной смерти.

Варвара Илиопольская

Святая жила в III веке в Ливане в Илиополе Финикийском. Ее отец был язычником и представлял аристократию в Малой Азии во времена правления императора Максимиана.

Варвара с детства отличалась своей красотой, и ее родитель, чтобы скрыть дочь от посторонних глаз, заточил девушку в башню. Находясь в неволе, дева следила за внешним миром и наблюдала за природными явлениями. Со временем она пришла к выводу, что бог един. В момент, когда отец надумал выдать Варвару замуж и стал выпускать ее из башни, девушка приняла крещение.

Узнав о том, что дочь прошла таинство, ее родитель пришел в бешенство. Варвару подвергли жестоким пыткам, избивали, жгли огнем, а когда все ее раны зажили чудесным образом, в конце концов обезглавили.

На казни среди собравшихся присутствовала христианка Иулиания. Увидев такое чудо, она вслед за Варваров пожелала принять страдания за Христа. Ее водили обнаженной по городу, потом подвесили на дерево, избивали, терзали крючьями. Мученицу тоже обезглавили.

Отца Варвары и городского главу, с чьего позволения происходили издевательства, постигла небесная кара — в них ударила молния.

Мощи святой Варвары в VI веке перенесли в Константинополь. В 1108 году дочь византийского императора Алексея Комнина Варвара собиралась на Русь к мужу своему князю Святополку Изяславичу и попросили у отца в дар святые мощи. Святополк выстроил в Киеве церковь, куда и перенесли мощи.

Позже в городе был основан Михайловский Златоверхий мужской монастырь. В 1930-х монастырь разрушили, а мощи передали в музей. Сегодня они находятся во Владимирском соборе в Киеве.

Варвара почитается как защитница от внезапной и насильственной смерти, а в католической церкви также считается, что она защищает от бури в море и от огня на суше, в связи с чем считается покровительницей пожарных. В России в 1995 году святая Варвара стала покровительницей также Ракетных войск стратегического назначения. Это связано с тем, что войска были образованы 17 декабря 1959 года — в день почитания святой.

Традиции 17 декабря в Варварин день

На Руси этот день называли Варварин, Варварины морозы, Заваруха, Варвара — ночи урвала. Последнее название связано с тем, что с этой даты световой день начинал прибывать на «куриный шаг». Сохранилась и поговорка: «Варвара ночи украла, дня притачала».

Обычно с этого дня начинались морозы: «Трещит Варюха — береги нос и ухо!»

Варварин день — один из женских праздников в народном календаре. Варваре Илиопольской, как женской заступнице, молились бездетные женщины, которые мечтали забеременеть. Помимо этого, святую просили помочь детям обрести здоровье и уберечь от внезапной смерти.

На Руси верили, что, начиная с Варвариного дня по земле начинает ходить старик с длинной серой бородой — Дед Мороз. Стоило ему вдохнуть поглубже, как все замерзало и покрывалось инеем. Если он топал ногой, то в лесу раздавался треск деревьев. А когда слово молвил — шел снег.

Наши предки в этот день старались не ходить никуда из дома. Люди боялись заблудиться и замерзнуть.

Вскоре после Варвары шел большой праздник — Никола зимний (19 декабря), поэтому Варварин день считался началом праздничного периода, временем гуляний.

Во многих областях 17 декабря пекли различное обрядовое печенье, например с маком. Нередко ему придавали форму домашних животных — коров, коз — и угощали им скот, чтобы лучше плодился и не болел. Также могли готовить кутью и компот, чтобы на будущий год не было недостатка в хлебе и овощах.

Что нельзя делать 17 декабря

На Варвару категорически не стоит ни с кем ругаться и сквернословить.

Начиная с этого дня, вводился запрет на разного рода женскую работу — ткачество, прядение, рукоделие и другие.

Что можно делать 17 декабря

В День великомученицы Варвары разрешается мыть посуду, готовить и делать уборку.

Приметы на 17 декабря