Мина Красноречивый: что можно и нельзя делать 23 декабря

Православные христиане сегодня чтят память святого Мины.

Мина Александрийский

Святой принял мученическую смерть за Христа в начале IV века.

Мина был послан императором Максимином из Афин в Александрию для подавления конфликта, возникшего между христианами и язычниками. Мина обладал даром красноречия, поэтому после его проповедей многие язычники обращались к христианству.

Узнав о происходящем, император направил в Александрию эпарха Ермогена для суда над святым, а также приказал очистить город от христиан. Ермоген был язычником, однако, увидев чудесное исцеление Мины после страшных пыток, уготованных ему судом, эпарх уверовал в Бога истинного.

Узнав об этом, Максимин лично прибыл в Александрию. Однако увидев невероятную стойкость Мины, он не уверовал, а лишь больше разозлился. В гневе Максимин изрубил секретаря Мины Евграфа и приказал отрубить головы Ермогену и самому Мине.

Тела был брошены в железном ящике в море, однако впоследствии мощи святых были обретены и перенесены в Константинополь.

Во имя святого мученика Мины Александрийского император Юстиниан построил храм.

Святой Мина принадлежит к чину так называемых святых воинов вместе со святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, Артемием, Феодором Тироном, Феодором Стратилатом.

Мина Красноречивый — традиции 23 декабря

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Наши предки верили, что чудодейственная сила святого не только дает глазам физическое здоровье, но и помогает отличать добро от зла и правду от лжи. Это связано и с тем, что со дня святого Мины день начинает пребывать: «Со святого Мины тьма нас мимо», — говорили предки.

В семьях, где были дети, читались заговоры от полуночницы — так называли злых духов, которые насылали кошмары.

Существовали и приметы на день Мины. Если стоит ясная погода, то ударят морозы. Белые облака предвещают скорое похолодание. Если вокруг солнца или луны есть кольца, то жди снегопада. Если звезды мерцают, то будет стужа.

Что можно делать 23 декабря

Предки верили, что святой этого дня, Мина Красноречивый, предостерегает людей от сумерек. Такое время суток крестьяне считали пеленой, которая застилает глаза и не дает отличить свет от тьмы, а добро от зла. Мина помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались бесноватые и запутавшиеся в жизни.

Святого молили как о духовном, так и о физическом прозрении. На Руси мученика считали целителем глазных болезней и называли Миной Светлые очи. По преданию, он обладал даром чудотворения, лечил все болезни глаз и возвращал слепым зрение.

В этот день традиционно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Считается, что рукоделие в этот день принесет женщинам удачу.

Что нельзя делать 23 декабря

В этот день категорически возбранялось ссориться и повышать голос, считается, что это может опечалить святого.

Запрещалось сидеть дома — традиционно 23 декабря с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении.

Приметы на 23 декабря