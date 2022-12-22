Евстратиев день: как 26 декабря на Руси защищались от ведьм

Православная церковь 26 декабря почитает память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, пострадавших в IV веке за веру во Христа.

Мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест

Мученики пострадали за веру при императоре Диоклетиане (284-305). Произошло это в Армении. В то время происходили гонения на христиан и повсюду насаждалось язычество, однако в Армении и Каппадокии люди уверовали в Христа и отказывались выполнять повеления императора-язычника и его управителей.

Император же назначил двух жестокий правителей в эти области — Лизия в город Саталион и Агриколая в Севастию. Как только они прибыли на место, начали безжалостно истреблять христиан. Они замучивали их до полусмерти, а потом отсылали в другую область, чтобы не дать им умереть на родной земле.

Евстратий был военачальников в Саталионе, он тайно исповедовал христианство и молил Господа об избавлении христиан от страданий. Сам он хотел принять на себя мученический подвиг, но боялся. Тогда он велел слуге отнести свой пояс в церковь, положить в алтарь и следить кто первым возьмет его. Если то будет пресвитер Авксентий, благочестивый христианин, то слуге надлежало вернуться и сообщить об этом Евстратию. Так и произошло, и Евстратий решил, что это знак Бога, благословляющего его на мученичество.

Вскоре Авксентий был схвачен и брошен в темницу. На суд же его доставлял Евстратий, и когда Авксентий предстал перед Лизием, Евстратий исповедовал себя христианином. Обоих их предали мучениям. Когда устали сами мучители, а тело Евстратия покрылось язвами и струпьями, произошло чудо — раны исчезли, и он стал совершенно здоров. Это увидел друг его Евгений и тут же во всеуслышание исповедовал себя христианином, за что был заключен в темницу вместе с Евстратием и Авксентием.

После этого Лизий принял решение отправить всех троих на суд в Никополь. По дороге они проходили селение Араврак, родина Евстратия и Евгения. Здесь жил некто Мардарий, который, увидев святых, решил пойти тем же мученическим путем и присоединился к ним.

После этого Лизий снова приступил к мучениям. Сначала был казнен Авксентий. Потом во время истязаний умер Мардарий. Следом пришел черед Евгения. Остался в живых только Евстратий.

После суда Лизий отправился посмотреть, как упражняются воины, и восхитился одним из них — самым сильным и умелым. Но когда воин метал копье, Лизий замети у него на груди крест и пришел в ярость, поняв, что перед ним христианин. Воин назвался Орестом и открыто исповедовал веру свою, за что также был брошен в темницу к Евстратию.

Вскоре Лизий со своими пленниками прибыла в Никополь. Здесь его встретило немало воинов, которые громко сказали: «Лизий! И мы — воины Господа нашего Иисуса Христа: делай с нами, что хочешь!» — и безропотно предали себя в руки мучителя. Пока Лизий раздумывал, как поступить с ними, чтобы не вызвать всеобщего гнева, он решил отослать Евстратий и Ореста к Агриколаю.

Тот правитель хотел хитростью отвратить святых от Христа и вел с Евстратием философские диспуты, но был посрамлен мудростью святого. После этого Агриколай перешел к пыткам, первым предал душу в руки Бога Орест. А Евстратия снова бросили в темницу. Здесь ему был глас, возвестивший: «Доблестно подвизался ты. Итак, шествуй и восходи на небеса принять венец свой!» И на следующий день Агриколай казнил святого Евстратия в раскаленной печи. Произошло это 13 декабря.

Традиции 26 декабря в Евстратиев день

На Руси этот день звали Евстратом и по нему судили, каким будет январь: «Коли Евстрат солнышку рад, тои январь будет ясным и морозным». А следующие 12 дней показывали погоду на каждый месяц грядущего года.

Наши предки говорили, что 26 декабря ведьмы собирались на посиделки и совещались между собой, как им схватить солнце и вовсе истребить его. Колдуньи в народных сказаниях всегда были представлены как старые и толстые бабы с растрепанными волосами, а также с длинными костлявыми руками.

Ведьмы легко могли обернуться кошкой, лошадью, безрогой телкой, змеей, курицей и собакой. Им было под силу стать и неодушевленным предметом — иглой, клубком, копной сена, катящейся бочкой. Каждая ведьма имела в своем активе по 12 разных обликов.

Люди говорили о существовании колдуний, которые могли покидать свое логово обернувшись птицей, дымом или вихрем. По этой причине на Руси следили за поведением вихря и по нему определяли, что рядом находится ведьма. Существовало поверье, что колдуньи летали не только на метлах, но и на лопатах и другой домашней утвари, имеющей отношение к очагу, так как они ворожили перед печью. Люди считали, что если опрокинуть ухват, то ведьма не сможет колдовать.

При этом, если печную заслонку повернуть наоборот, то колдунья не вернется в жилище — не сможет его отыскать. Ведьмы имели влияние на урожай и неурожай, состояние здоровья домашнего скота и погоду.

Наши предки верили, что на Евстрата нечисть неистовствует: летает по небу и старается замести солнце, чтобы оно не светило и ушло бы в свои чертоги почивать как можно дольше, чтобы род людской от морозов извелся. Собираются сегодня и ведьмы на посиделки, чтобы решить, как с солнцем справиться.

Чтобы защитить дом от нечисти, хозяйки сегодня втыкали в притолоку серп, а хозяин клал острием вверх топор на порог. В день Евстрата нельзя сквернословить и ругаться, на того, кто запрет нарушит, ведьма с неба свалится.

Что нельзя делать 26 декабря